Kiista rahoitusalan työehdoista jatkuu, kaksi liittoa hylkäsi sovintoesityksen

Ammattiliitto Pro ja Nordean työntekijöitä edustava Nousu hylkäsivät sovintoesityksen rahoitusalan työkiistaan, kertoo valtakunnansovittelija Minna Helle Twitterissä.

– Lopputulos tarkoittaa sitä, että työriita jatkuu. Uusia työnseisauksia ei kuitenkaan ole tällä hetkellä ilmoitettu, Helle kertoo tiedotteessa.

Helteen mukaan Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, Finanssiala ry ja Palvelualojen työnantajat Palta ry olisivat hyväksyneet tarjotun sovintoesityksen.

Kiistan sovittelua jatketaan, kun osapuolilla on valmius liikkua näkemyksissään sovun aikaansaamiseksi, Helle kertoo. Sovun hakemiselle heti uudelleen ei ole edellytyksiä, Helle katsoo.

Valtakunnansovittelijan tiedotteen mukaan (siirryt toiseen palveluun) sovintoehdotus lähti siitä, että viikonlopputyön käyttöönotosta olisi ensisijaisesti sovittu paikallisesti. Mikäli paikallisia ratkaisuja ei olisi saavutettu, olisi työnantajalla ollut tietyin rajoituksin mahdollisuus määrätä toimihenkilöitä viikonlopputyöhön.

Erimielisyys viikonlopputyöstä kiistan keskiössä

– Prolle on erittäin tärkeää, että työehtosopimuksessa turvataan myös jatkossa riittävä määrä vapaita viikonloppuja rahoitusalan asiantuntijoille, esimiehille ja toimihenkilöille. Sovintoesitys ei täyttänyt tätä vaatimustamme, vaan siihen oli sisällytetty viikonlopputöihin työnantajan yksinmääräämisoikeus, sanoo Ammattiliitto Pron johtaja Antti Hakala tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Pro kertoo tavoittelevansa edelleen sopimusta, jossa viikonlopputyö perustuu paikalliseen sopimiseen. Liitto kertoo harkitsevansa mahdollisia rahoitusalan jatkotoimia ensi viikon alussa.

Finanssiala ry ja Palvelualojen työnantajat Palta kertoivat olevansa pettyneitä sovun kaatumiseen.

– Palkansaajapuolen viesti on nyt se, että rahoitusalalla ei haluta uudistua ja vastata asiakkaiden tarpeisiin. Se on suuri pettymys. Muutostarpeisiin ei vastata sillä, että poteroidutaan vanhoihin kaavoihin, toteaa Paltan varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto järjestön tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Paltan mukaan muilla palvelualoilla on jo pitkään voitu tehdä rahoitusalaa joustavammin töitä eri viikonpäivinä.

Työkiistan vuoksi rahoitusalalla on ollut kaksi pankkilakkoa. Yle on listannut pankkilakon vaikutuksia muun muassa 3. tammikuuta julkaistussa uutisessa. Lisäksi alalla on ollut voimassa ylityökielto. Rahoitusalan työehtosopimuksen piirissä on noin 25 000 toimihenkilöä.

