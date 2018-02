1000 lukiolaisen koeviikko hankaloitui – digitaaliseksi muutetuissa kokeissa ongelmia

Juuri päättyneellä lukioiden koeviikolla on ollut tietoteknisiä ongelmia kielten kokeissa. Otavan tarjoamissa digikokeissa oli katkoksia noin tuhannella oppilaalla.

– Ongelmat koskivat vieraiden kielten kokeita; englantia, ruotsia, saksaa ja ranskaa. Katkoksia on tullut niillä, joiden kokeet ovat alkaneet aamuyhdeksältä, kertoo kustannusjohtaja Teuvo Sankila Otavasta.

Kokeiden suorittaminen on takunnut Otavan mukaan tämän viikon maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona kymmentä yli yhdeksästä kahtakymmentä vaille kymmeneen. Tämän kellonajan jälkeen kokeet ovat sujuneet moitteetta.

Otava on selvittänyt laitevikoja ja muita syitä ongelmiin ja pahoittelee tapahtunutta.

– Ongelma on todennäköisesti löytynyt. Tällä hetkellä kokeet pyörivät moitteetta. Korjaaminen jatkuu vielä ensi viikolla, jotta seuraavissa kokeissa voidaan luottaa järjestelmän toimivuuteen, Sankila sanoo.

Ensi vuonna koko ylioppilaskokeiden pitäisi sujua diginä

Käyttäjämäärät digikokeissa ovat suuria, kun oppilaat kouluissa aloittavat kokeet samaan aikaan.

– Se on mille tahansa palvelinympäristölle suuri ponnistus. Se ei tietenkään selitä sitä, etteikö meidän pitäisi siitä selvitä, ja tehtävämme on tehdä opettajan ja opiskelijan arjesta sellaista, että voi luottaa siihen, että testataan osaamista eikä keskitytä teknisiin ongelmiin, Sankila sanoo.

OAJ:n eli Opetusalan Ammattijärjestön mukaan digikokeet eivät ole sujuneet aivan ongelmitta ennenkään.

– Teknisiä häiriöitä on ollut jonkin verran, se on ihan selvä. Tekniikka ei ole vielä hioutunut loppuun asti. Toisaalta opettajien taidoissa on toivomisen varaa, sanoo OAJ:n erityisasiantuntija Olavi Arra.

Seuraava suuri koetinkivi kokeiden digitalisoimisessa on keväällä järjestettävä pitkän englannin ylioppilaskoe, johon koko ikäluokka osallistuu.

– Jos kevään englannin koe sujuu hyvin, siitä voi melkein ajatella, että digitalisoimisprosessi on onnistunut hyvin, Arra sanoo.

Ylioppilaskokeet suoritetaan kokonaan digitaalisena keväällä 2019. Viimeisenä digitalisoidaan matematiikan koe. Siihen liittyy teknisiä kysymyksiä esimerkiksi matemaattisista symboleista ja niiden yhteensovittamisesta tietotekniikan kanssa.