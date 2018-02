Rovaniemen teatteriyhdistyksen hallituksessa tuulee pahasti ristiin – Hallintojohtaja pyytää kaupungilta kriisipalaveria

Rovaniemen teatteriyhdistyksen hallituksessa käydään omalaatuista taistelua, jonka seurauksena teatterin johtaja Kari Väänänen on jo irtisanoutunut. Nyt hallintojohtaja pyytää kriisipalaveria kaupungin johdolta teatterin hallituksen ongelmien asioiden vuoksi.

Rovaniemi

Rovaniemen teatteri on säästynyt ei-toivotulta julkisuudelta lähes vuosikymmenen ajan aikaisempien johtajien linjattua, että talon sisäiset asiat puidaan talon sisällä.

Tilanne muuttui kertaheitolla, kun teatteriyhdistyksen hallituksen jäsen Hannu Ovaskainen (kesk.) arvosteli hallintojohtajaa ja teatterin johtajaa julkisesti Nätti-Jussi -teatteriesityksen ensi-illassa ja sen jälkeen kaupungin baareissa. Hallituksen jäsenen ja toimivan johdon välistä kiistaa on käyty pääasiassa julkisesti.

Teatteriyhdistyksen hallitus vaati tapauksen jälkeen Rovaniemen kaupunginhallitusta erottamaan Ovaskainen teatterin hallituksesta huonon käytöksen ja luottamuspulan vuoksi.

Teatterin johtaja Kari Väänänen ja hallintojohtaja Sari Alatalo tekivät lisäksi Ovaskaisesta rikosilmoituksen epäiltynä kunnianloukkauksena.

Rovaniemen kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 1. marraskuuta ja antoi Ovaskaiselle huomautuksen huonosta käytöksestä, mutta ei erottanut häntä teatteriyhdistyksen hallituksesta.

Loukatulle teatterin johtajalle Kari Väänäselle pelkkä huomautus ei riittänyt ja hän ilmoitti eroavansa itse, mikäli kaupunginhallituksen jäsen Ovaskainen ei eroa tai häntä ei eroteta teatteriyhdistyksen hallituksesta.

Kaupunginhallitus kieltäytyi ottamasta asiaa uudelleen käsiteltäväksi ja hallituslähteistä saatujen tietojen perusteella ainakin osa kaupunginhallituksen jäsenistä oli loukkaantunut Väänäsen uhkavaatimuksesta.

Vuodenvaihteen jälkeen 23. tammikuuta Väänänen toteutti uhkauksensa ja jätti teatteriyhdistyksen hallitukselle eroanomuksensa, jossa hän hakee eroa 1. elokuuta 2018 alkaen.

Episodin aikana julkisuuteen on tuotu erilaisia näkemyksiä sekä teatterista ja sen johtajasta Kari Väänäsestä että poliitikko Ovaskaisesta. Kaupungissa kiertää parhaillaan allekirjoitettavana adressi, joka vetoaa Rovaniemen keskustapuolueeseen, että teatterin toimintaa vakavasti haavoittava hallinnollinen kiista saadaan ratkaistua ja Väänänen peruisi eronsa. Myös teatterin henkilökunta on toivonut samaa.

Työyhteisöselvitys ja kriisipalaveri

Rovaniemen kaupunginhallitus käsitteli, teatteriyhdistyksen hallituksen pyynnöstä, asiaa toistamiseen 15. tammikuuta ja päätti esittää teatteriin työyhteisöselvitystä, joka tähtää työyhteisösovitteluun. Teatterin hallintojohtajan Sari Alatalon mukaan yhdistyksen hallitus on hyväksynyt esityksen ja aloittaa selvityksen.

– Kyse on hallituksen työyhteisöselvityksestä, koska ongelma on vain hallituksessa, ei henkilöstössä. Selvityksen tavoitteena on saavuttaa työrauha hallitukseen, Alatalo sanoo.

Hallintojohtaja Alatalo kertoo tehneensä pyynnön kaupunginjohtajalle ja kaupunginhallituksen puheenjohtajalle kriisipalaverista maanantaille 5. helmikuuta.

– Tilanne ei voi jatkua tällaisena, Alatalo sanoo.

Nimettömiä syytöksiä

Ilta-Sanomat julkaisi keskiviikkona 1. helmikuuta näköislehdessä aukeman jutun nimettömien ex-teatterilaisten arvostelusta otsikolla:" Väänänen huusi ja simputti". Jutun lähteet syyttävät Kari Väänästä epäasiallisesta johtamisesta, joka kohdistuu etenkin naisiin. "Epäasiallinen käytös, huutaminen ja sovinismi verhottiin lappilaiseksi ronskiksi meiningiksi", nimetön ex-alainen kertoo Ilta-Sanomissa.

Rovaniemen teatteriyhdistyksen hallituksen varapuheenjohtajana vuoden alusta aloittanut Leena Jääskeläinen sanoo kuulleensa samankaltaisia viestejä ja hän toivoo, että vääryyttä tai epäasiallista käytöstä kokeneet ihmiset tulisivat nimillään esiin.

– Tässä tulisi kolikon molemmat puolet esille. Nythän siellä on suureksi roistoksi nimetty vain Ovaskainen. Se on ollut aika yksipuolista informaatiota ja tekstimanipulaatiota. Nyt pitäisi katsoa, mikä se tilanne siellä on ollut, Leena Jääskeläinen (kok.) sanoo.

Hallintojohtaja ihmettelee syytöksiä

Teatterin hallintojohtaja Sari Alatalo ihmettelee entisten teatterilaisten nimetöntä hyökkäystä teatterijohtajaa Kari Väänästä vastaan. Alatalo myös hämmästelee, että Ilta-Sanomien jutun tekijää ei kerrota vaan tekijän paikalla jutussa lukee IS-työryhmä.

Alatalo epäilee, että syytösten taustalla ovat vanhat asiat, jotka on työyhteisössä jo käsitelty loppuun. Hän kertoo, että teatterissa on keväällä vuonna 2016 tehty näyttelijöitä koskeva työyhteisöselvitys, jota veti ulkopuolinen psykologi.

– Siinä prosessissa esiin nousseet asiat on käsitelty ja niihin ei ole ollut tarvetta palata.

Syksyllä 2017 teatterissa tehtiin henkilöstökysely ja sen arviot ovat Alitalon mielestä varsin hyvät ja sieltä ei ole noussut esiin mitään erityisen huolestuttavaa.

– 3,8/5 arvosanat ovat mielestäni ihan hyvät, Alatalo sanoo.