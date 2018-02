Eloranta jyrähti mielenosoituksessa: Aktiivimallin sanktiot laitettava jäihin

Työttömyysturvan aktiivimallia vastustavassa mielenosoituksessa Helsingin Senaatintorilla puhunut SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta pitää kiinni siitä, että malliin liittyvä mahdollisuus työttömyysturvan alentamiseen on vastoin hallituksen kilpailukykysopimukseen liittämää lupausta, että työttömyysturvaa ei enää leikata.

– On suuri riski, että monet joutuvat kohtaamaan sen vajaan viiden prosentin leikkauksen, ja sitä me emme voi hyväksyä. Sopimuksista on pidettävä kiinni, sopimuksia on kunnioitettava, ja työttömyysturvan leikkauksista on luovuttava, sanoi Eloranta.

Elorannan mukaan aktiivimalli ja siihen liittynyt keskustelu on paljastanut ikävällä tavalla miten työttömiin ja heikoimpien asemaa puolustaviin suhtaudutaan Suomessa.

– Me emme varmasti halua sellaista Suomea, jossa työttömiä tölvitään, jossa heidän ihmisarvonsa joutuu kysymyksenalaiseksi.

Eloranta puuttui myös käsitykseen, että ammattiyhdistysliike on liian myöhään liikkeellä vaatimassa aktiivimalliin muutosta, koska asia on jo päätetty eduskunnassa. Elorannan mukaan osoitus siitä, että päätökseen voi vielä vaikuttaa, on eduskunnalle jätetty 140 tuhannen allekirjoittajan kansalaisaloite aktiivimallin kumoamiseksi. Eloranta vaati aloitteelle kunnollista käsittelyä.

– Vähintä mitä hallitus voisi nyt tehdä on, että aktiivimallin sanktioita ei panna toimeen ennen kuin kansalaisaloite on käsitelty ja nähdään mitä tästä lopunperin seuraa. Se olisi palvelus työttömille ja kädenojennus heille.

Eloranta vaati puheessaan myös aktiivisen työnhaun mallin laittamista uuteen valmisteluun. Eloranta muistutti, että ay-liikkeellä on tarjota myös viime viikolla esitelty oma malli työttömyysturvan ja työttömien palveluiden hoitamiseksi.

– Nyt me olemme siinä tilanteessa, että työttömyysturvaa paikataan lappu lapun päälle, yksi uudistus tänne ja toinen uudistus tuonne, ja kukaan ei tiedä mitä oikein tapahtuu. Ja työttömien toimeentulo on vaakalaudalla, ihmiset ovat ymmällään, että mitä täällä oikeastaan tapahtuu, ja tämä on saatava poikki, vaati Eloranta.

