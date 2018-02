Ukrainan tyrmäämä venäläinen pääsee sittenkin Euroviisuihin: uusi mahdollisuus Lissabonin lavalla

Вот и началась подготовка в Евровидению! Наконец-то!🎤 Встретились нашей командой с режиссером-постановщиком Алексеем Голубевым, обсудили будущий номер. Песню уже выбрали, так что работаем 🎼🎵🎶🎶 #Eurovision2018 #Allaboard #евровидение2018 #всенаборт #алексейголубев #magfilm #work #newsong #show #работа #шоу #песня

A post shared by Julia Samoylova/Юлия Самойлова (@jsvok) on Jan 26, 2018 at 7:47am PST