Työttömien puolustajien kiukku purkautui Senaatintorilla – katso kuvat ja tunnelmat pääkallopaikalta

Vaasalaiset bussikuskit, AKT:laiset Ahmadi Tawfik ja Satu Sjöman kuuntelevat vakavina puheita Senaatorintorilla työttömyysturvan aktiivimallia vastustavassa mielenilmauksessa (siirryt toiseen palveluun).

– Ne voisivat itse kokeilla, mitä on elää työttömänä. Tuttavapiirissäni on työttömiä. Tämä malli on suomeksi sanottuna ihan syvältä, puuskahtaa Sjöman.

– Työttömät eivät pärjää nytkään ja jos työttömyysturvaa leikataan vielä, miten he voivat elää, ihmettelee Ahmadi Tawfik.

Ahmadi Tawfik ja Satu Sjöman tulivat mielenilmaukseen Vaasasta. Kimmo Hiltunen / Yle

Senaatintorille on kerääntynyt tuhansia ihmisiä: puheet, musiikki ja välihuudot raikaavat.

– Hallitus alas! kuuluu yleisöstä.

Helsinkiläinen Pilvi Ojala kuuntelee SAK:n puheenjohtajan Jarkko Elorannan puhetta.

– Toivon, että aktiviimalli oikeasti peruutetaan, hän huokaa.

Kokoomuksen Vartiaiselle hyytävä vastaanotto

Kylttimeri paisuu: "Järki käteen, aktiivimalli mäkeen!" "Myös työtä vailla olevilla on ihmisarvo" , Hallitus on varas, aktiivimalli alas".

Monissa kylteissä soimataan pääministeri Juha Sipilää (kesk.) ja työministeri Jari Lindströmiä (sin.)

Tunnelma on silti rauhallinen – ainakin siihen asti, kunnes kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen nousee lavalle puolustamaan aktiivimallia.

Yleisö buuaa, huutomyrsky ei ota laantuakseen.

.

Mika Lahtinen ja Daniel Hannus. Kimmo Hiltunen / Yle

Teollisuusliittoon kuuluva Daniel Hannus tuli paikalle Loviisasta.

– Täällä on paljon porukkaa, hyvä meininki, Hannus katselee ympärilleen.

– Tulin tänne siksi, että aktiviimalli on todella epäreilu, se on nöyryyttävä. Se rikkoo kilpailukykysopimusta, se on yksinkertaisesti todella huono.

Hannuksen kanssa paikalle tullut Mika Lahtinen nyökkää vieressä.

– Toivottavasti tämä vaikuttaisi hallitukseen, että se vetäisi tämän pois ja tekisi sellaisen aktiivimallin, jossa olisi porkkana työttömille eikä aina vaan keppiä, Lahtinen sanoo.

"Pohjoisessa työnhaku muutenkin haasteellista"

Hoitoalalla työskentelevät Tuija Rahkala ja Henna Nieminen tulivat paikalle Oulusta asti, kolmen bussin saattueessa Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n joukoissa.

Tuija Rahkala ja Henna Nieminen. Kimmo Hiltunen / Yle

Rahkalan mielestä hallitus on rikkonut aktiivimallilla lupauksensa..

– Aika ristiriitaisissa tunnelmissa, kyllähän tämä herättää paljon keskustelua työyhteisöissä. Monenlaisia muutoksia on muutenkin työelämässä meneillään ja sitten vielä tämä. Pohjoisessa työnhaku on muutenkin haasteellista, Rahkala harmittelee.

– Toivottavasti saadaan ääntä kuuluviin, Nieminen jatkaa.

