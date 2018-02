Onko Fortumin ja Uniperin raju riita ohitse? – saksalaisfirman suuntaa väännetään nyt kulisseissa

Fortum ja E.ON sopivat viime vuoden syykuussa (siirryt toiseen palveluun), että Fortum ostaa E.ON:ilta noin 47 prosentin osuuden saksalaisesta Uniperistä. Kauppahinnaksi sovittiin lähes neljä miljardia euroa.

Sen jälkeen alkoi ankara julkisuussota. Ostokohde eli Uniper polkaisi käyntiin mainoskampanjan (siirryt toiseen palveluun) Fortumia – ja osittain itseäänkin – vastaan.

Uniperin toimitusjohtaja Klaus Schäfer piti Fortumin ostotarjousta (siirryt toiseen palveluun) järjettömänä ja vihamielisenä yritysvaltauksena. Hän ei sulattanut alkuunkaan suomalaisen energiayhtiön nousua saksalaisyhtiö suuromistajaksi. Myyjäpuoli E.ON:n johto ihmetteli Ylelle antamassaan haastattelussa Uniperin toimia.

Fortumilla ja Uniperilla salassapitosopimus

Talven mittaan Fortum on viritellyt keskusteluyhteyttä Uniperin suuntaan. Perjantaina toimitusjohtaja Pekka Lundmark vahvisti tulosjulkistuksen yhteydessä, että keskustelut Uniperin johdon kanssa on aloitettu yhteistyön käynnistämiseksi, kun omistusjärjestely on saatettu päätökseen. Hänen mukaansa neuvottelujen henki on ollut selkeästi parempi kuin syksyn kiihkeässä vaiheessa.

– Keskustelut ovat käynnistyneet, mutta siellä on mukana monimutkaisia asioita, ja ne vievät aikaa. Olemme vasta ihan alkuvaiheessa. Tässä täytyy olla hyvin kärsivällinen ja rauhallinen.

Pekka Lundmark . Janne Lindroos / Yle

Lundmark tarkentaa, että osa keskusteluista on sellaisia, ettei niitä voida edes aloittaa ennen on saatu viranomaisten hyväksyntä. Neuvottelut venynevätkin ensi kesään saakka.

– Keskustelut ovat luottamuksellisia ja meillä on Uniperin kanssa salassapitosopimus, ja olemme sopineet, ettei niistä kerrota julkisuuteen.

Ylimääräinen hyväksymisjakso päättyy

Tammikuuhun mennessä Fortumin ostotarjouksen oli hyväksynyt 46,93 prosenttia Uniperin osakkeenomistajista, mukaan lukien E.ON:in 46,65 prosentin omistusosuus. Uniperin osakkeenomistajat, jotka eivät vielä olleet hyväksyneet Fortumin tarjousta, saivat jatkoajan 2.2. 2018 asti.

Martyn William / AOP

Fortum tiedottaa lopullisen yhtiölle tarjottujen osakkeiden kokonaismäärän 7.2. 2018. Fortum sanoo olevansa täysin tyytyväinen jo tähän mennessä tarjouksen hyväksyneiden määrään.

– Me olemme ihan tyytyväisiä tähän noin 47 prosenttiin, joka meillä jo nyt varmistettu ennen tätä lisätarjousaikaa. Jos se jää siihen, niin se on ihan ok.

Yhtiön ja suurimman omistajan oltava väleissä

Fortumista tulee siis selkeästi Uniperin suurin omistaja, mikä takaa sille merkittävän vaikutusvallan yhtiössä.

– On tietenkin selvää, että silloin yhtiöiden väliset suhteet järjestetään sillä tavalla, että yhtiö ja sen suurin osakkeenomistaja voivat rakentavasti keskustella asioista.

Rolf Vennenbernd / AOP

Fortum muistuttaa, että Uniperin ja sen itsensä bisnekset täydentävät toisiaan. Firmojen välillä on paljon yhteistyömahdollisuuksia. Lisäksi Uniper on maantieteellisesti lähellä Fortumin kotimarkkinaa ja tuottaa hyvää kassavirtaa.

– Fortumista tulee yhä laaja-alaisempi eurooppalainen energiayhtiö. Sijoitus Uniperiin merkitsee sitä, että meidän toiminta-alueemme laajentuu Keski-Eurooppaan. Se täydentää erittäin hyvin meidän nykyisiä asemiamme.