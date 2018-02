Koululaiset pääsivät sisäilmaongelmia pakoon upeaan jugendrakennukseen – "Täällä ei haise"

Lahtelaisessa Harjun koulussa on kärsitty jo pitempään huonosta sisäilmasta. Ongelman alkusyytä ei ole löydetty.

Koulun keittiö on remontissa, ja erityisesti katutason kahdessa viitosluokassa on oirehdittu.

Kalliiden parakkien sijaan 46 oppilasta ja kaksi opettajaa pääsi väistötiloihin Lahden kaupungintaloon, kadun toiselle puolelle.

– Sen myötä ongelmaluokat päästään nyt tutkimaan tarkemmin.

Sujuva muutto

Viidesluokkalaisten käytössä on kaupungintalolla valtuuston esittelyhuone ja muita kokoustiloja.

Lapset käyvät omassa koulussa syömässä sekä käsityö-, liikunta- ja välitunneilla. Sisään ja ulos kuljetaan kaupungintalon sivuovesta.

Muutto oli helppo. Uusi opetussuunnitelma suosii muunneltavia tiloja ja sen mukaan koulussa on eletty vuoden verran.

– Oppilaat ovat kantaneet aina päiväkohtaiset tavarat mukana, eikä meillä ole ollut pulpetteja luokassa. Muutossa opettajien mukana siirtyy oikeastaan vain opettajien tietokoneet ja muutama opettajan opas, luokanopettaja Krista Liuttu kertoo.

Yle

Helppo hengittää, rauhallista ja hiljaista

Arkkitehti Eliel Saarisen suunnitteleman kaupungintalon avarat tilat ja hulppeat huoneet herättivät ensimmäisinä päivinä lapsissa ihastusta.

Mimosa Laurilan mukaan avarissa tiloissa on helppo hengittää.

– Täällä ei haise. Erityisesti aamuisin omassa luokassa oli paha haju.

Julius Honkasalon mielestä kaupungintalo on hieno. Erityisen tyytyväinen hän on siihen, että talossa on työrauha.

– Käytävillä on rauhallista ja hiljaista. Mistään ei kuulu oikein mitään.

Arvokas ympäristö vaikuttaa myös omaan käytökseen.

– Tuntuu, että pitää käyttäytyä arvokkaammin kuin omassa koulussa, kun talossa on poliittisia henkilöitä ja muita, viidesluokkalainen pohtii.

Idea piti vain keksiä

Ajatuksen päivisin tyhjillään olevien tilojen hyödyntämisestä keksi rehtori Marju Markkanen.

Valtuutettuna sekä liikunta- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtajana (sd.) hän tuntee kaupungintalon tilat hyvin.

– Kun katselen kaupungintaloa naapurista ja käyn talon sisällä pari kertaa kuussa, niin heitin ajatuksen, että mitäs jos luokat sijoitettaisiinkin kaupungintalon tiloihin.

Markkasen mukaan työryhmässä syntyi pieni hiljaisuus, mutta ajatusta ei tyrmätty ja sen vieminen eteenpäin sai kannatusta. Ratkaisu syntyi nopealla aikataululla ja säästi rakentamisaikaa ja rahaa kalliisiin parakkeihin verrattuna.

– Ideaa tutkittiin ja todettiin, että sille ei ole esteitä. Kyllähän kaupungin tahtotila on, että ylimääräisistä seinistä pitää päästä eroon ja siihen pyritään, että kaupungin tilat olisivat monikäyttöisiä yhteistiloja ja helposti hyödynnettävissä aamusta iltaan.

Rehtori Marju Markkanen toimii liikunta- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtajana Yle

Aiemmin Lahdessa on kokeiltu koulun käyntiä Messukeskuksessa.

Väistötiloissa, joista iso osa on parakkeja, opiskelee Lahdessa reilu kolmannes peruskoululaisista. Evakossa on myös useita lukioluokkia.

Marju Markkanen korostaa, että uusia ratkaisuja tarvitaan, mutta päätökset pitää tehdä kuitenkin aina luokka- ja koulukohtaisesti.

– Nykyparakit ovat varsin hyviä, mutta myös kalliita ja vaativat tilaa, eivätkä ne kaikkiin paikkoihin mahdu, hän toteaa.