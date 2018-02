Päihtyneisiin tottunut kuljettaja: "Taksi on mukana ihmisten arjessa ja juhlassa, iloissa ja suruissa"

Taksinkuljettajan on hyvä tietää, mistä saa parhaimmat tienestit eri vuorokauden aikoina.

Lähes kymmenen vuotta sitten Markus Lintunen päätti kokeilla taksinkuljettajan töitä. Siitä pitäen mies on ajanut mittariautoa Pirkanmaalla ja kauempanakin.

– Se lipsahti vakituiseksi, kun tämä oli niin mukavaa hommaa.

Mukavinta Lintusen mukaan on ennalta-arvaamattomuus. Ikinä ei tiedä mihin matka vie ja minkälainen ihminen kyytiin tulee. Matkalla kuulee paljon hienoja tarinoita.

Arkisin Lintunen ajaa päivävuoroja ja viikonloppuisin yövuoroja. Perjantai- ja lauantaiyöt menevät ratissa, koska silloin on paljon asiakkaita.

– Tulen humalaisten kanssa hyvin toimeen. He ovat rempseitä ja rehellisiäkin.

Tulot riippuvat ajokilometreistä ja kellonajoista

Markus Lintunen toteaa taksin olevan mukana ihmisten arjessa ja juhlassa, iloissa ja suruissa. Kuljettajan on mukauduttava asiakkaan mielentilaan ja käyttäydyttävä siten, että matka sujuu hyvin.

– Ihmiset olettavat, että tämä on simppeliä hommaa. Kyllä tässä on oltava sosiaalisia kykyjä ja pelisilmää.

Taksinkuljettaja ansaitsee keskimäärin 2000 euroa kuukaudessa. Aloittelevalle kuljettajalle kahdenkympin kyydistä jää käteen viisi euroa.

Kyllä tässä on oltava sosiaalisia kykyjä ja pelisilmää. Markus Lintunen

Lintusen mukaan palkka on sopiva työn vaatimuksiin nähden. Tuloihin voi vaikuttaa itsekin sen mukaan, miten paljon ajaa. On myös tiedettävä, mihin aikaan ja missä ihmiset kulloinkin liikkuvat.

– Sunnuntaina ei neljältä aamuyöstä kannata jäädä lähiön tolpalle, silloin mennään kaupungin keskustaan.

Taksinkuljettajista on ollut pitkään pulaa. Vaihtuvuus on kova, Tampereella 60 kuskia vaihtaa vuosittain muihin töihin. Markus Lintunen ei kuitenkaan muihin töihin hakaile.

– Hyvin harvoin harmittaa lähteä töihin. En muista koska viimeksi olisi harmittanut, hän sanoo.

Asiakkaiden turvallisuus vaarantuu

Kuljettajapula on eri puolella Suomea muuttunut jo krooniseksi. Tampereella haussa on jopa satoja kuljettajia.

Taustalla kummittelee Bernerin liikennekaari, joka avaa taksialan kilpailulle. Markus Lintusella on asiasta oma käsityksensä.

– Yksi taksinkuljettajilta vaadittava ominaisuus on nuhteettomuus. Tästä ilmeisesti tingitään.

Lintusen mukaan asiakkaiden on syytä pitää varansa, kenen kyytiin jatkossa menevät. Varoittavia esimerkkejä on vaikka Tukholmasta, jossa matkoista on saatettu periä roimia ylihintoja .

– Vaarana on, että ennemmin tai myöhemmin asiakkaita ryöstetään, Markus Lintunen arvioi.