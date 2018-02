12-vuotiaan ystävänsä uhrausta yrittäneille nuorille kymmenien vuosien vankeustuomiot – yrittivät miellyttää internethahmoa

Tosielämän kauhutarina sai päätöksen perjantaina, kun luokkakaveriaan puukottanut Morgan Geyser tuomittiin 40 vuodeksi psykiatriseen sairaalahoitoon.

Geyser ja Anissa Weier olivat 12-vuotiaita, kun he päättivät tappaa luokkatoverinsa miellyttääkseen internethahmo Slendermania. Slenderman on internetin kauhutarinoissa sekä videopelissä elävä fiktiivinen olento, jolla on pitkät raajat ja kalvakka iho.

Tytöt kutsuivat ystävänsä yökylään ja houkuttelivat tämän metsään, missä Geyser puukotti tätä 19 kertaa. Uhri onnistui kuitenkin ryömimään läheiselle tielle ja selvisi puukotuksesta.

Geyser on nyt 15-vuotias ja Weier 16. Kumpikin on myöntänyt syyllisyytensä ja pyytänyt tekoaan anteeksi.

– En ikinä tarkoittanut tämän tapahtua. Toivon että hän [uhri] voi hyvin, Geyser sanoi oikeudessa torstaina.

Geyserin asianajajan mukaan hän sairastaa skitsofreeniaa, mikä osittain altisti hänet harhoille. Geyser on kertonut kuulustelujen aikana psykiatreille kykenevänsä keskustelemaan monien fiktiivisten hahmojen kuten Harry Potterin tai teini-ikäisten mutanttininjakilpikonnien kanssa.

Weier tuomittiin joulukuussa (siirryt toiseen palveluun) 25 vuodeksi psykiatriseen hoitoon.

Lähteet: AFP