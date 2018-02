Rättisitikkahullut Jaana ja Lasse köröttövät kesäautolla 3000 kilometriä pakkasessa – “Sisälämpötila nousee jopa 12 asteeseen”

Auto on punainen kuin puolukka, siitä nimikin “Airelle”, siis Puolukka. Merkki on rättisitikka eli ankka eli sätkä eli Citroen 2CV. Kesäauto, mietin. Onneksi on toppatakki.

– No millaisella autolla tulit? Pitihän sinulla senkin kyydissä olla takki päällä, Jaana Nykänen napauttaa kauhistellessani kesäauton lämmöntuotantoa.

Jaana ja hänen puolisonsa Lasse Suhonen aikovat ajaa Puolukalla 1500 kilometriä Mikkelistä erinäisten Lapin kylien kautta Nordkappiin. Esimerkiksi Äkäslompolossa on tänään parikymmentä pakkasastetta, eikä lähtöpisteessä Mikkelissäkään luita lämmitä.

– Puolukassa on vähän lisävarusteena sähköinen puhallin lämpöputkiin, jotta sieltä tulee tehostetummin lämmintä ilmaa. Lähinnä liikkeelle lähtiessä kun ikkunat tuppaa huurtumaan, niin saa nopeammin huurteen pois, Lasse kertoo.

Puolukan katto on niin kutsuttu rättikatto. Se on peitetty solumuovilla. Ilman sitä lämpö karkaisi taivaan tuuliin. Lattialla on muotoon leikattua telttapatjaa ja sen päällä punaharmaa matto. Penkkien päällä on sinisestä puuvillakankaasta ommelut päälliset, joissa on, tietenkin, puolukoita.

Jaana Nykänen ja Lasse Suhonen asuvat 1920-luvun puutalossa, sillä he pitävät vanhojen asioiden luonteikkuudesta. Riina Kasurinen / Yle

Auton runko tuntuu nykyautoon tottuneesta vaarallisen ohuelta. Ovi on ehkä kolme senttimetriä paksu. Nämä eivät kai kuitenkaan kulje kauhean lujaa? Nopeusmittarissa huippulukema on 120km/h.

– Mittari ei ole tässä autossa läheskään niin optimistinen kuin monessa nykyautossa. Kyllä sillä sataakahtakymppiä pääsee, mutta talvikelissä ei tietenkään ajeta niin kovaa, Lasse sanoo.

Lasse ja Jaana eivät aio ajaa pohjoiseen yksin vaan kyseessä on Suomen 2CV-Killan Arktiset ankat-retkikunnan matka. Retkikunnassa on jäseniä Keski-Euroopasta saakka. Kaukaisimmille vieraille on annettu ohjeistusta siitä, miten ja millaisilla varusteilla pohjoisissa oloissa voi ajaa.

Citroën 2CV-autojen valmistus alkoi Ranskassa vuonna 1948 ja päättyi Portugalissa vuonna 1990. Koko valmistuksen ajan autoissa käytettiin ilmajäähdytteistä 2-sylinteristä bokserimoottoria. Ensimmäiset moottorit olivat 375 kuutiosenttimetrisiä ja yhdeksän hevosvoimaisia. Tuotannon lopussa moottori 602 kuutiosenttinen ja lähes 30-heppainen.

Citroen 2CV:n muotokieli on pehmeän pyöreää. "Mummo-Ankan auto", Jaana Nykänen sanoo. Riina Kasurinen / Yle

Jaanan ja Lassen auto on huollettu tarkoin matkaa varten. Ja talvirenkaat piti ostaa, niitä kun ei muuten kesäautossa tule käytettyä.

– Rengasrikot ovat mahdollisia, koska me ajamme vaativilla ja huonokuntoisilla teillä. Porukalla on myös paljon kuluvia osia mukana siltä varalta, että joku osa menee rikki, Lasse kertoo.

Bensaa kuluu kuutisen litraa sataselle.

– Onhan liki saman verran kuin nykyautoissa, mutta niissä ei ole tätä tunnelmaa. Nämä on aitoja, eikä liian siloiteltu, nykyaikaisia tai helppoja. Näissä on elämänmakua enemmän, Jaana sanoo.

Rättisitikan kojelauta on nykyautoja merkittävästi pelkistetympi. Riina Kasurinen / Yle

Auton etenee jo kahdeksaakymppiä. Nyt matka alkaa tuntua alun yskähtelyjen jälkeen jouhevalta. Pienetkin ratin liikkeet tuntuvat silti apukuskin paikalle heilahteluina. Mutta lämmintä piisaa. Lisävarusteena autoon asennettu lämpömittari näyttää 9,6 astetta lämmintä, ja ulkona on liki saman verran pakkasta. Ja minulla on se toppatakki.

Suurimmaksi osaksi Jaanan ja Lassen päivät matkalla taittuvat kahden Puolukan kyydissä. Auto on niin kapea, että vierustoverin olkapää lähes hipoo kuljettajaa. Reissun pisin päivämatka kestää noin kahdeksan tuntia.

– Jos nyt vaikka kaksi kahvitaukoa pidetään. Minulla on paha taipumus, että repsikan paikalla minua alkaa nukuttaa kuin pikkupoikaa, Lasse jatkaa.

– Ajattelin kyllä ottaa neuleen mukaan. Puikot suhisee silloin kun en ole itse ratissa, Jaana sanoo.

Nordkappiin on matkaa 1568 kilometriä. Ja sitten Jaana ja Lasse ajavat takaisin.