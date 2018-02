Kurdialue oli Syyrian harvinainen menestystarina, mutta nyt sitä moukaroi Turkin hyökkäys – Kurdijohtaja Ylelle: "Turkki etsii tekosyitä hyökätäkseen"

Syyrian kurdit valvovat lähes koko Syyrian Turkin-vastaista rajaa, noin 600 kilometrin matkalta, mikä hermostuttaa Turkkia. Nyt Turkki yrittää muuttaa tilannetta kaksi viikkoa sitten alkaneella hyökkäyksellään.

Syyrialainen kurdipoliitikko Salih Muhammad vastaa Skype-puheluun Qamishlin kaupungissa Syyrian ja Turkin rajan pinnassa. Kaupungissa on rauhallista, vaikka lännempänä Afrinissa on käynnissä sota Turkin ja kurdijoukkojen välillä.

– Ihmiset ovat huolestuneita ja seuraavat tarkkaan, mitä Afrinissa tapahtuu. Monet nuoret haluaisivat lähteä Afriniin taistelemaan, Salih Muhammad sanoo.

Käytännössä se voi olla vaikeaa, koska välissä on Turkin kanssa liittoutuneiden arabikapinallisten joukkoja.

Syyrian luoteisosassa sijaitseva Afrin on eristyksissä muusta kurdialueesta. Lännessä ja pohjoisessa on Turkki, etelässä ja idässä Turkin tukemat arabitaistelijat.

Yle Uutisgrafiikka

Salih Muhammad, joka myös tunnetaan nimellä Salih Muslim, oli pitkään toinen Syyrian kurdialuetta hallitsevan PYD-puolueen kahdesta puheenjohtajasta. Nyt hän kuuluu kurdialuetta muodollisesti hallitsevan yhteistyöelimen TEVDEM:in ulkomaankomiteaan.

Turkin mukaan PKK kaapannut kurdialueen

Turkin mielestä erilaisten lyhenteiden taakse piiloutuu yksi ja sama järjestö, eli Kurdistanin työväenpuolue PKK, joka käy aseellista taistelua Turkissa. Turkin mukaan Pohjois-Syyria on ajautunut PKK:n hallintaan.

Se on perustellut hyökkäystään PKK:n ja ääriliike Isisin vastaisella taistelulla.

Afrinissa ei tiedetä olevan Isis-taistelijoita. Salih Muhammad kiistää myös, että PKK olisi järjestönä läsnä Pohjois-Syyriassa.

Tosin on joukko vaikeasti selitettäviä asioita, joihin myös Turkki viittaa. Kun Syyrian kurdien johtamat joukot valtasivat Raqqan kaupungin ääriliike Isisiltä, juhlinnan yhtedessä näkyi jättiläismäinen kuva Turkissa vangitusta PKK-johtajasta Abdullah Öcalanista.

"Turkki etsii tekosyitä hyökätäkseen"

– Tämä ei ollut virallista. Ryhmä naistaistelijoita nosti julisteen esille. Turkki etsii tekosyitä hyökätäkseen kimppuumme, Salih Muhammad sanoo.

Hänen mukaansa Öcalan on suosittu henkilö kurdien parissa, ja hänen kuviaan voi löytyä myös esimerkiksi kodeista.

Syyrian kurdien turvallisuusjoukkoihin kuuluva naissotilas tarkistaa ajoneuvoja Derikin kaupungin laidalla. Tom Kankkonen / Yle

Kurdialue pysynyt rauhallisena

Pohjois-Syyrian kurdialue on pitkään ollut yksi maan rauhallisimmasta alueista, eräänlainen menestystarina.

Kurdit ovat olleet erityisesti Yhdysvalloille keskeinen liittolainen taistelussa ääriliike Isisiä vastaan. Yhdysvallat on nyt seurannut sivusta, kun kurdeja moukaroidaan Afrinissa.

– Olemme moraalisesti pettyneitä, koska olemme yhdessä taistelleet terrorismia vastaan. Yhdysvallat teki kuitenkin selväksi, että tämä on heidän toiminta-alueensa ulkopuolella. Me luotamme omiin voimiimme.

Ilmaiskut olisi saatava loppumaan. Turkki pommittaa joka paikassa. Salih Muhammad, syyrialainen kurdipoliitikko

Turkin arvellaan valmistelevan hyökkäyksensä laajentamista muualle kurdialueelle. Salih Muhammad sanoo, että kurdit puolustautuvat kaikkia hyökkäyksiä vastaan. Hänellä on kuitenkin yksi pyyntö.

Salih Muslim Muhammad kuuluu Syyrian kurdien PYD-puolueeseen. Tom Kankkonen / Yle

–Ilmaiskut olisi saatava loppumaan, Turkki pommittaa joka paikassa. Tämä tappaa ja haavoittaa paljon siviilejä, Salih Muhammad sanoo.

Hänen mukaansa Turkki turvautuu tykistöön ja ilmaiskuihin, koska sen joukot eivät ole päässeet etenemään.

Turkissa julkaistujen karttojen mukaan turkkilaisjoukot ovat edenneet joitakin kilometrejä rajalta. Turkkilaisversion mukaan keskeistä on se, että kurdit ovat menettäneet strategisesti tärkeitä kohteita.

Afrin on pieni alue, ja esimerkiksi pohjoisessa Turkin rajalta on noin 30 kilometriä alueen pääkaupunkiin.

Turkin hallitusta tukevat lehdet ovat kertoneet näyttävästi Turkin armeijan ja sen liittolaisten etenemisestä Pohjois-Syyriassa. Tässä juhlitaan rajan pinnassa sijaitsevan kukkulan valtausta. Kuvakaappaus Sabah-lehden nettisivuilta.

Turkin liittolaiset silpomisvideolla

Turkin asevoimien lisäksi kurdien vastaiseen hyökkäykseen osallistuu Turkin arabiliittolaisia, jotka aiemmin taistelivat presidentti Bashar al-Assadia vastaan.

Salih Muhammadin mielestä Turkin paikalle tuomat taistelijat ovat entisiä ääriliike Isisin jäseniä.

Internetissä on levinnyt video, jossa Turkkia tukevat taistelijat näyttäisivät silpovan kuolleen naistaistelijan ruumiin. Lisäksi on näkynyt video, jossa taistelijat laulavat jihadistisia taistelulauluja.

Molemmat osapuolet puhuvat siviiliuhreista. Kurdien mukaan Afrinissa surmansa saaneita siviilejä on yli sata.

Salaperäiset raketit rajalla

Turkin mukaan (siirryt toiseen palveluun)ainakin seitsemän ihmistä on kuollut Afrinin operaation aikana Pohjois-Syyriasta tulleessa rakettitulituksessa. Samaan aikaan on esitetty arvioita, joiden mukaan osa raketeista olisi laukaistu Turkin maaperältä.

Oppositiopuolue CHP:n kansanedustaja kertoi, että Reyhanlin kaupunkiin osuneet raketit eivät voineet olla peräisin Afrinista.

Kansanedustaja Mevlüt Dudun mukaan (siirryt toiseen palveluun) rajalta on pitempi matka kuin kurdien käsissä olevien rakettien kantama, eli raketit oli ammuttu Turkin puolelta rajaa. Tosin oppositiopuolueen kansanedustaja lisäsi, että hänen mielestään on selvää, että PKK on ampunut raketit.

Turkissa kotirintaman yhtenäisyyttä on vaalittu kovin ottein. Yli 300 ihmistä on pidätetty Afrinin operaation arvostelusta. Muun muassa Turkin lääkäriliiton johto otettiin kiinni (siirryt toiseen palveluun), koska liitto oli muistuttanut sodan vaaroista ja humanitaarisista seurauksista.