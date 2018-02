Presidentti Sauli Niinistölle ja rouva Jenni Haukiolle syntyi poika

Presidenttiparille on syntynyt perjantaina poika. Asiasta kertoo Tasavallan presidentin kanslia.

Sekä äiti että vauva voivat hyvin, kertoo synnytyksessä mukana ollut isä, kirjoitetaan tiedotteessa. Presidentti Niinistö on jakanut tiedotteen omilla Facebook (siirryt toiseen palveluun)-sivuillaan.

– Olemme nyt pienen pojan vanhempia, presidentti kirjoittaa.

Vauvauutinen on kerännyt tuhansia onnitteluita ja tykkäyksiä Facebookissa. Tasavallan presidentin kanslian sivut kaatuivat hetkellisesti hieman vauvauutisen tultua julki.

Tiedotteen mukaan vauva syntyi hieman ennen iltakahdeksaa Helsingissä Naistenklinikalla.

Derrick Frilund / Yle

Presidenttipari on saanut ennen lapsen syntymää kansalaisilta paljon onnitteluita ja he kiittivät kansalaisia niistä lämpimästi, kerrotaan tiedotteessa.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun virassaolevalle presidentille syntyy lapsi. Niinistö ja Haukio kertoivat lokakuussa odottavansa perheenlisäystä. Tuolloin he kertoivat tiedotteessa, että lasta on odotettu ja toivottu vuosien ajan. Lisää presidenttiparista Elävässä arkistossa.

Lue myös:

Reetta Rädyn kolumni: Kumman nimi vauvalle? Niinistön ja Haukionkin pitää päättää lapsen sukunimi

Vauvauutinen askarruttaa: tarvitseeko presidentti sijaisen?

"Olen sanaton" - Sauli Niinistö kommentoi reaktioita vauvauutisiin

Päämiehet vaipanvaihdossa – heille vauva tuli vallan huipulla

Presidenttiparin vauvauutinen hurmasi suomalaiset – "Liikuttavan ihana uutinen"