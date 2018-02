Pitkä pakkaskausi alkamassa: Lappiin luvassa hyvin kylmää ja lumi pysyy maassa

Lapissa pakkanen on jatkunut jo pitkään. Jalankulkija vaelsi lumisella tiellä Muoniossa loppiaisena.

Surkea talvi vaihtuu tänä viikonloppuna koko maassa perinteiseksi talveksi. On pakkasta, lumi pysyy maassa ja Lapissa hätyytellään talven kylmyysennätystä.

Korkeapaine kylmentää koko maan sään selvästi pakkasen puolella jo tänään lauantaina. Myös aivan etelässä viime yön pluskelit vaihtuvat viimeistään iltapäivään mennessä miinuslukemille.

Kylmenemisen ja tänään paikoin satavan lumen takia ajokeli voi olla paikoin huono.

Ennusteen mukaan pakkanen kiristyy lähipäivinä yli kymmeneen asteeseen aivan etelää myöten. Näin kylmää näyttää olevan ensi viikon puoliväliin asti. Sen jälkeen sää lauhtuu ja pakkasta on loppuviikolla enää 4–5 astetta, mutta plussalle lämpötila ei ilmeisesti nouse.

– Näyttää siltä, että ainakin seuraavat puolitoista viikkoa olisi pakkasta koko maassa, kertoo Ylen meteorologi Toni Hellinen.

Kylmän tunnetta lisää koillisesta puhaltava hyytävä tuuli.

Lapissa hätyytellään talven ennätyslukemia

Lapissa kylmä pakkasjakso on jatkunut jo pitkään. Nyt viikonlopuksi ennustetaan hyvin kireitä lukemia, jopa talven pakkasennätys voi mennä rikki.

– Lapissa lauhtuu jo viikonlopun jälkeen, mutta ensi yönä tai maanantain vastaisena yönä voi olla todella kylmää, Hellinen kerto.

Ilmatieteen laitos / Yle Sää

Toistaiseksi kuluvan talven pakkasennätys on Inarin Nellimissä 24. tammikuuta mitattu 36,8 astetta. Nyt on pieni mahdollisuus, että 40 asteen raja rikkoutuu Keski- tai Pohjois-Lapissa.

– Kyllä se yleensä aina menee rikki, pohtii Hellinen 40 asteen pakkaslukeman rikkoutumista.

Tilastojen mukaan talven kovimmat pakkaslukemat on vuodesta 1961 lähtien mitattu liki aina pohjoisessa. Vain kolmasti ennätys on tuona aikana mitattu muualla kuin Lapissa tai Koillismaalla.

Hiihtäjien unelmakelit alkamassa

Selkeän pakkasjakson myötä koko Suomi on nyt saanut lumipeitteen. Vähiten lunta on Ahvenanmaalla, jossa sitä on kahdesta viiteen senttimetriä..

Lisää lunta ei paljoa ole luvassa. Ehkä tiistaina tai keskiviikkona voi sataa kevyttä pakkaslunta. Lisäksi tiistaina on pieni mahdollisuus tuulista riippuen sankempaankin lumisateeseen ainakin etelärannikolla.

– Jos tuulee sopivasti ja avoimelta Suomenlahdelta tulee kosteaa ilmaa, niin ehkä sitten, meteorologi arvioi.

Kaiken yhdistelmänä tulevat viikot ovat talvilajien harrastajien unelma-aikaa, lumi pysyy maassa ja sää pysyy pakkasella.