Olympiajohtaja Ritakallion salainen ennuste kertoo: Suomi saa Korean olympialaisista 6,45 mitalia

Suomen mitalisaalis Pyeongchangin olympialaisista on nyt selvä, jos Suomen Olympiakomitean mitaliennusteita on uskominen.

– Meillä on sellanen mitaliennustemalli, joka näyttäisi, että saamme 6,45 mitalia. Joku voisi tulkita, että 6 tai 7. Meiltä lähtee vahva joukkue ja tämä on ihan realistinen [tavoite].

Näin totesi Suomen Olympiakomitean puheenjohtaja Timo Ritakallio Yle TV1:n Ykkösaamussa lauantaina.

Odotukset on nostettu hiukan korkeammalle kuin aiempien talviolympialaisten saldo – Vancouverista kahdeksan vuotta sitten Suomi sai mukaansa kuusi ja Sotšista neljä vuotta sitten viisi mitalia.

Maaliskuun alussa OP-ryhmän pääjohtajaksi Ilmarisen toimitusjohtajan paikalta siirtyvän Ritakallion mukaan Suomen joukkueessa on hyvä tunnelma pieniä terveyshuolia lukuun ottamatta. Hänen mukaansa urheilussa tulee kuitenkin aina muistaa, että mitalimenestys vaatii myös ripausta onnea.

– Minusta hyvä esimerkki on yksi meidän mitalikandidaattimme Mika Poutala 500 metrin pikaluistelussa, jossa voi arvioida, että siinä on kymmenen kaveria yhden sekunnin kymmenesosan sisällä ja kolme niistä saa mitalin. Toivottavasti Mika on yksi niistä, Ritakallio sanoo.

Doping ja väärinkäytökset

Pyeongchangin olympialaiset jäävät historiaan ensimmäisinä olympialaisina, joista kokonainen maa, Venäjä, on suljettu ulos dopingin vuoksi. Venäläisurheilijoita nähdään kuitenkin kilpailuissa ilman kansallisia tunnuksiaan.

Kansainvälisen Olympiakomitean KOK:n päätös on nostanut jälleen kysymyksiä huippu-urheilun puhtaudesta. Dopingin osalta on esitetty myös näkemyksiä, joiden mukaan kiellettyjen aineiden käyttö on niin laajamittaista, että sen voisi yhtä hyvin sallia. Salliminen mahdollistaisi urheilijoiden terveyden turvaamisen, sillä laillisia aineita ja niiden käyttöä voisi tätä kautta paremmin seurata.

Ajatusta on kritisoitu käänteisesti jokseenkin samoilla argumenteilla: dopingin salliminen lisäisi niiden käyttöä ja vaarantaisi näin urheilijoiden terveyden sekä antaisi huonon esimerkin nuorille.

Ritakallio ampuu laillistamisajatuksen yksiselitteisesti alas.

– Ei se urheilun arvostusta nostaisi, vaan romahduttaisi sen.

Ritakallion mukaan osa urheilun pimeistä puolista – korruptio, doping – on selitettävissä maailman maiden kulttuurieroilla. Hän näkee, että kun urheilun näkyvyys ja urheiluviihdebisneksen rahat kohtaavat, voivat ne vähemmän demokraattisissa maissa nostaa valtaapitäville halun pönkittää asemaansa käyttämällä kyseenalaisia konsteja joko urheilumenestyksen tai olympialaisten haalimiseen.

uomessa ei tällaista Ritakallion mukaan juurikaan tapahdu.

– Kyllä mä sanoisin, että esimerkiksi Suomesssa urheilu on hyvin puhdasta. Meillä ei ole systemaattista dopingia. Mutta emme voi välttyä siltä, että joskus on yksittäisiä urheilijoita, joiden kunnianhimo on korkea, mutta resurssit eivät ehkä riitä. Silloin joskus ollaan valmiita ottamaan riskejä.

Urheilun pimeät puolet on hyvä tiedostaa, mutta esimerkiksi dopingkysymystä ei kannata Ritakallion mukaan liioitella. Sitä ollaan nyt selvittämässä kansainvälisten urheiluorganisaatioiden toimesta, hän sanoo.

Sen sijaan urheilun hienot puolet tulisi Ritakallion mukaan muistaa.

– Urheilu opettaa sitä harrastavia asettamaan itselleen kovia tavoitteita ja tekemään niiden eteen lujasti töitä.

Ritakallio muistuttaa lisäksi urheilun yhteisöllisestä vaikutuksesta.

– Me yhdessä koetaan voittoja ja tappioita, menestyksiä ja pettymyksiä. Se on tärkeä asia ymmärtää.

Suomalainen eläkejärjestelmä

Suomalaisten eläkkeiden päällä istuvan työeläkeyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja Ritakallio pitää suomalaista eläkejärjestelmää hyvänä.

Muun muassa talousnobelisti Bengt Holmström on kritisoinut suomalaista eläkejärjestelmää epäreiluna nuoria kohtaan. Holmströmin lisäksi Aalto-yliopistolla taloustieteen professorina toiminut Sixten Korkman on Ruotsin malliin viitaten ehdottanut, että riskiä eläkkeistä voisi jakaa tasaisemmin palkansaajien sekä eläkeläisten kesken.

Ritakallio ei kritiikkiä allekirjoita.

– Pidän suomalaista järjestelmää selvästi parempana ja itse asiassa kansainvälisissä vertailuissakin pärjäämme paremmin kuin ruotsalainen järjestelmä, Ritakallio sanoo.

Suomalainen järjestelmä on osittain rahastoiva järjestelmä. Ritakallion mukaan kolme neljäsosaa kunkin vuoden eläkemaksusta käytetään sen vuoden eläkkeiden maksamiseen ja loppu on rahastoitu. Rahastopuskurissa on tällä hetkellä noin 200 miljardia euroa, joista Ritakallion toistaiseksi johtaman Ilmarisen osuus on noin 45 miljardia.

Ritakallio sanoo, että nykyinen eläkemaksun taso pystytään säilyttämään pitkään siitä huolimatta, että työssäkäyvien määrä laskee suhteessa eläkkeellä oleviin. Tähän vaikuttavat tekijät ovat eläkesijoitusten tuotot, nettomaahanmuuton määrä, eliniänodotteen kehittyminen sekä syntyvyyden kehittyminen. Ritakallion mukaan maahanmuutto on yhtälössä keskeistä.

– Meidän pitää huolehtia siitä, että täällä kannattaa tehdä töitä ja että tänne tulee lisää työvoimaa.

Talousnobelisti Holmströmin mukaan on epärealistista, että nuori sukupolvi pääsisi nykymallilla enää eläkkeistä nauttimaan. Vuonna 1962 syntyneen Ritakallion mukaan se puolestaan on realismia, mutta eläkeiän on noustava.

– Tämä perustuu siihen, että 2030-luvulla siirrytään malliin, jossa eläkeikä automaattisesti muuttuu sen mukaan miten eliniänodote kehittyy. Jos elää vanhemmaksi, pitää tehdä pidempiä työuria. Eläkeikä nousee, kyllä se on yli viisi vuotta korkeampi kuin minun osallani.

Ritakallio uskoo vankkumattomasti nykyiseen eläkejärjestelmään. Hänen mukaansa se on viime talouskriisin jälkeen uudelleen niin vahvassa kunnossa, että se kestää vaikka uuden finanssikriisin, jollainen on jo oven takana.

– Valitettavasti se on päivänselvää, ongelma on vain sanoa, että milloin.