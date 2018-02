Maailman suurin äitiyspakkaus ja koko kansan varpajaiset – presidenttiparin vauva innostaa suomalaisia sometempauksiin

Hyvä uutinen herättää hyviä tekoja. Yksi sellainen on ollut presidenttiparin vauvauutinen. Tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja Jenni Haukion poika syntyi perjantai-iltana Nastenklinikalla Helsingissä.

Luvassa on vauvanvaatteita hyväntekeväisyyteen ja valtakunnan laajuinen varpajaisilta ihan yleiseen ilonpitoon.

– Ihan hökäännyttiin lokakuisesta vauvauutisesta. Silloin tuli ensimmäisenä mieleen, että mitä jos ryhdyttäisiin tekemään ja keräämään presidenttiparille äitiyspakkausta, koska olemme kaikki käsityölaisiä, kertoo "Valtakunnan vauvan äitiyspakkaus" -Facebook-ryhmän (siirryt toiseen palveluun)ylläpitäjä Sanne-Maija Morelius.

Yli 300 käsityöihmistä innostui

Moreliuksen vetämään suljettuun ryhmään kuuluu kolmisensataa käsityöharrastajaa, puoliammattilaista ja alan yrittäjää.

– Ryhmään alkoi tulla niin paljon tekijöitä, että nopeasti huomasimme ettei presidenttipari todellakaan tarvitse meiltä kaikilta jotain lahjaa, joten lähdimme siinä rinnalla viemään hanketta hyväntekeväisyysjärjestö Hopen (siirryt toiseen palveluun) kanssa.

Hyväntekeväisyysprojekti sai nimen "Suomen suurin äitiyspakkaus".

Kun ryhmä aikoinaan lähestyi presidentinkansliaa (siirryt toiseen palveluun), sieltä tuli myönteinen vastaus hankkeeseen. Nyt Moreliuksen kotona Nurmijärvellä odotellaan kanslian ohjeita äitiyspakkauksen toimittamisesta mahdollisimman pian.

Morelius kertoo, että paketti muistuttaa hyvin paljon Kelan äitiyspakkausta. (siirryt toiseen palveluun) On potkuhousua, bodya, tossuja, lakkeja, pussukkaa ja peittoa. On myös merinovillainen haalari. Kaikissa johtoajatuksena on ollut kotimaisuus. Ne on Suomessa tehty ja kankaat ovat kotimaisten alan yrittäjien lahjoittamia.

Koska tavaraa kertynee ympäri Suomea olevilta ryhmän jäseniltä satamäärin, ne on päätetty lahjoittaa hyväntekeväisyyteen ohjaamalla ne muun muassa vaatejakeluun erikoistuneen hyväntekeväisyysjärjestö Hopen alueellisten toimijoiden kautta tarvitseville perheille kevään aikana.

Pieniä sukkia tullut jo kansliaan

Vauvauutinen on todellakin saanut ihmiset liikkeelle, varsinkin käsityöihmiset.

Presidentinkanslian viestintäpäälliikö Katri Makkonen kertoi lauantaina STT:lle, että jotkut kansalaiset ovat jo lokakuusta lähtien lähettäneet pieniä paketteja, joista suurimmassa osassa sisältönä ovat itse kudotut villasukat.

– Koska vauvat kasvavat nopeasti, on mahdollista, että osa lahjoista jää käyttämättä. Presidenttipari huolehtii tällöin siitä, että nämä heidän suurella lämmöllä vastaanottamansa paketit päätyvät toisille tarvitseville vauvoille, Makkonen sanoo.

Vielä illalla: "Tasavallan varpajaiset"

Toinen liikkeelle lähtenyt joukko ovat somessa möyrivät kansalaiset.

"Olemme nyt pienen pojan vanhempia! SN" -päivitys presidentti Sauli Niinistön Facebookissa (siirryt toiseen palveluun) on kerännyt 18 tunnissa 142 000 tykkäystä, liki 30 000 kommenttia ja lähes 5 000 jakoa. Kanslian twiitti "Presidenttiparin vauva on syntynyt" on kerännyt samassa ajassa 4 300 tykkäystä, yli 550 uudelleentwiittausta ja 400 kommenttia. Luvut ovat Twitterissä kovia.

Ja some-tyyppistä kekseliäisyyttä on tämäkin: Facebookissa on perustettu tapahtuma "Tasavallan varpajaiset" (siirryt toiseen palveluun), johon on ilmoittautunut nopeassa aikataulussa yli tuhat osallistujaa.

Kyse on porilaisen kokoomusaktiivin ja Porin teatterin talous- ja hallintojohtajan Anttivesa Knuuttilan perustamasta tempauksesta.

"Kohottakaamme tänään malja ja kolminkertainen eläköön isälle, pojalle ja erityisesti äidille. Tehdään se yhdessä klo 21, missä tahansa sitten oletkin. Vietetään Suomen suurimmat varpajaiset!" Facebook-sivu kuvailee.

Aika moni ilmoittaa varanneensa kuohuvaa illan varalle. Moni sanoo myös kahvittelevansa. Laskiaispullaakin on jo leivottu.