Presidentti Niinistö on äärimmäisen tarkka julkisuudestaan – niin myös vauvan, uskoo asiantuntija

Kuinka paljon suomalaiset näkevät ja saavat tietää presidenttiparin vauvasta? Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Jenni Haukio saivat pojan perjantai-iltana Nastenklinikalla Helsingissä, ja kansan reaktio ja sympatia on ollut valtavaa.

Tietokirjailija Risto Uimonen on seurannut presidentti Niinistön julkisuuslinjaa läheltä journalistina ja on kirjoittanut Niinistöstä myös kirjan Puolivallaton presidentti: Sauli Niinistön pitkä kiri Mäntyniemeen. Nyt tekeillä on toinen kirja Niinistöstä, jossa keskitytään tämän ensimmäiseen presidenttikauteen.

Uimonen kuvailee Niinistön varjelevan yksityisyyttään hyvinkin ankarasti.

– On oletettavaa, että linja jatkuu hyvin tukkana. Ei tulla esiin yhtään enempää kuin on välttämätöntä, mutta tällaista sanotaanko yleistä mielenkiintoa täytyy tyydyttää näyttämällä vauvaa ainakin alussa, jonkin verran poseerata julkisuudessa niin kuin kuninkaallisetkin tekevät. Muuten varmaan vauvaa pyritään pitämään poissa julkisuudesta, Uimonen arvelee.

Julkisuuskynnys virassa matala

Uimonen on ollut Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja, ja hän lähestyy presidentin julkisuuden säännöstelyä aluksi yleisellä tasolla.

Kun kyse on näin merkittävästä yhteiskunnallisesta vaikuttajasta kuin tasavallan presidentti, niin yksityisyyden suojan kynnys on lähtökohtaisesti paljon matalammalla kuin tavallisella suomalaisella. Uimosen mukaan presidentin toimia voidaan seurata suhteellisen tarkasti myös yksityisyyden alueella.

– Kenenkään ei ole kuitenkaan pakko yksityisyyttään avata julkisuudelle. Niinistön linjahan on ollut kaiken aikaa hyvinkin pidättyvä., Uimonen sanoo.

Hän kertoo muutaman esimerkin.

– Siihen aikaan, kun hän oli vielä edesmenneen vaimonsa kanssa, niin perhekuviahan Niinistöstä ei julkaistu. Puoliso Marja-Liisa esiintyi joissain puoluetilaisuuksissa miehensä rinnalla. Mutta yksityisesti he eivät poseeranneet kameroille.

Kotiin ei ole päässyt

Uimonen muistelee myös juttukeikkaa Saloon. Niinistöä piti haastatella jonkin kampanjan alkajaisiksi MTV:n Kymmenen uutisiin.

– Oletin, että hän olisi ottanut vastaan kotonaan, mutta eihän hän päästä toimittajia kotiinsa. Tavattiin sitten jossain Esson baarissa.

Uimosen mieleen tulee vielä yksi kuvaava episodi Niinistön menneisyydestä, kun tämä oli kihloissa Tanja Karpelan kanssa. Kaksikon yhteiskuvat jäivät vähiin.

– Kun he olivat kihlautuneet, niin hehän joutuivat tulemaan kameroiden eteen eduskunnassa, koska täytyi julkisuuden intressiä tyydyttää – ja silloinkin se oli hyvin väkinäinen esiintyminen eduskunnan kuppilassa.

Linja on säilynyt

Juuri tämä on Uimosen mukaan ollut Niinistön linja myös nyt avioliiton aikana: on jonkin verran esiinnytty yhteishaastatteluissa ja puhuttu perhe-elämästä, mutta Jenni Haukio on ollut enimmäkseen taka-alalla.

Uimonen muistuttaa myös siitä, kuinka Niinistö aikoinaan kieltäytyi vuoden 2000 presidentinvaalien ehdokkuudesta. Silloin Niinistö sanoi, että hän haluaa "puolivallattomana leskimiehenä" säilyttää vapautensa. Uimonen tuo esiin vasta aika hiljattain paljastuneen yksityiskohdan: asiaan oli vaikuttanut keskeisesti myös Niinistön työkaverin lausahdus "oletko koskaan ajatellut, minkälaiseen julkisuuden paineeseen sinun poikasi joutuvat, jos sinusta tulee presidentti?"

Ja kuten tunnettua, Niinistö on pitänyt poikansa Nuutin ja Matiaksen tehokkaasti poissa julkisuudesta – olletikin, että he jo nyt ovat aikuisia.

Vauvan kanssa toimittaneen samoin

Uimonen uskoo, että tiukka linja säilyy vauvan kanssa.

– Oletan, että he annostelevat vauvajulkisuutta hyvin niukasti, mutta vastaavat varmaankin yleiseen haluun saada vähän tietoa – yleisön myötätunto ja mielenkiinto on aivan valtavaa, niin siihenhän ei voi olla vastaamatta.

Uimonen uskoo, että vauvaa nähdään tulevaisuudessa joissakin tilaisuuksissa hieman brittihovin tapaan ja joskus julkistetaan valokuvia. Valokuvaa taidetaan odottaa jo nyt.

– Vähän voisi olettaa, että Niinistöt toteuttavat Britannian hovin mallia, jossa lapset pidetään piilossa, mutta heitä näytetään jonkin verran.

Paparazzit mietityttävät

Entistä Julkisen sanan neuvoston puheenjohtajaa panee hieman mietityttämään vauvan myöhemmät vaiheet. Kausi on kuusivuotinen, ja pientä vauvaa on helppo varjella, mutta kauden lopulla kuvioon voi tulla esimerkiksi lastentarha. Silloin lapsi altistuisi mahdollisesti maailmalta tutuiksi tulleille paprazzeille.

Suomessa on kuitenkin varjeltu presidenttien lapsia, Assi Koivistoa ja Anna Halosta, kun he olivat nuoria.

– Medialla on velvollisuus suojella lapsia aivan erityisesti. JSN:n linjauksissa on, että tulee olla erityisen huolellinen, kun tuodaan lapsia julkisuuteen.

Ja jos kuvia otettaisiinkin, niin journalismin eettisiin ohjeisiin sitoutuneet mediat eivät kuvia julkaisisi, Uimonen uskoo.

Vauvailmoitus oli uutinen

Uimosella on valmisteilla itsellään kirja Niinistön ensimmäisestä kaudesta. Tuleeko kirjaan luku myös vauvasta?

– No, enemmän vauvaa käsittelen kampanjoinnin onnistumisen näkökulmasta. Olisiko ollut ilmoitus vauvasta vielä kovempi juttu kuin se, että Niinistö tapasi Trumpin? Tähän liittyi valtava tunnelataus yleisön puolelta, kun kerrottiin, että vauvaa oli yritetty pitkään – sehän herätti sellaisen sympatian aallon.

– Vauvauutisen painoarvo oli isompi, vaikka vauvalla ei ole mitään tekemistä viran kanssa, Uimonen naurahtaa.