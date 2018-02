Herätys: Pohjoiskorealainen loikkari haastattelussa, lyijyhaulien käyttökielto laajenee ja rapsakkaa ulkoilusäätä

Yksiön seinän vieressä nököttää tuliterä taulutelevisio. Se riittää Leelle ajankuluksi iltaisin, kunnes on aika rullata patja lattialle.

Pohjoiskorealainen loikkari huolestunut olympialaisista

Yle tapasi pohjoiskorealaisen loikkarin Leen (siirryt toiseen palveluun), joka on aloittanut uuden elämän Etelä-Koreassa. Lee seuraa ensi viikolla alkavia olympialaisia huolestuneena, vaikka Koreat esiintyvät olympialaisissa saman lipun alla.

Kulttuurivieras: Tarkkaileva taiteilija pohtii sisällissotaa

"Ihmisillä on tapana pilata kaikki." Irakilais-suomalainen taiteiliija Adel Abidin ei usko oikein mihinkään. Paitsi, että hän on näkymätön ja siksi oivassa tarkkailijan asemassa. Viime ajat Abidin on pohtinut muun muassa Suomen sisällissotaa.

Lyijyhaulien käyttökielto saattaa laajentua

Lyijy on niin ihmisille kuin eläimillekin kiistatta myrkyllinen alkuaine. Uudenvuoden "tinojen" ohella sen käytöstä pyritään pääsemään eroon monella muullakin elämänalueella. Parhaillaan Euroopan kemikaalivirastossa on käsiteltävänä ehdotus, joka todennäköisesti rajoittaa yhä enemmän lyijyn käyttöä ammusmateriaalina.

Sää

Tänään on lähes koko maassa poutainen talvipäivä. Pakkanen kiristyy erityisesti pohjoisessa, mutta myös aivan etelässä pakkasta on kymmenkunta astetta. Lisäksi pohjoisen ja koillisen suunnalta puhkuva tuuli tekee etelän säästä selvästi mittarilukemia kylmemmän tuntuisen.

