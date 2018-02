BBC: Rokotepelot vähentävät suojautumisastetta Filippiineillä

Maailman terveysjärjestö WHO suosittelee edelleen rokotuksia.

Filippiineillä ranskalaisyhtiön valmistaman Dengue-rokotteen aiheuttamat pelot ovat vähentäneet ennaltaehkäisevien sairauksien suojautumisastetta, uutisoi Britannian yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun).

Viranomaiset ovat varoittaneet seurauksista jo aiemmin. Nyt monet vanhemmat kieltävät lapsiltaan muun muassa polio- ja jäykkäkoristusrokotuksia. Joidenkin ennaltaehkäisevien sairauksien rokotusmäärät ovat laskeneet jopa 60 prosenttia viime vuosina. Määrä on huomattavasti alhaisempi kuin valtakunnallinen 85 prosentin tavoite.

Dengue-kuume vaikuttaa vuosittain yli 400 miljoonaan ihmiseen ympäri maailmaa. Dengvaxia on maailman ensimmäinen dengue-rokote. Lääkeyhtiö Sanofi Pasteurin mukaan Dengvaxia-rokote on hyväksytty 19 maassa ja käytössä yhdessätoista maassa. Dengvaxia on käytössä lähinnä maissa, jotka osallistuivat rokotekokeisiin.

Lääkeyhtiö on kuitenkin ilmoittanut, että sen Dengvaxia-rokote saattaa aiheuttaa vakavan sairauden. Filippiineillä rokotteen käyttöön liittyvästä skandaalista vaaditaan miljoonakorvauksia.

Maailman terveysjärjestön, WHO:n mukaan hyttysten levittämä sairaus on suurin syy muun muassa lapsikuolleisuuteen joissakin Aasian ja Latinalaisen Amerikan maissa. Viimeisimmässä rokotusohjeistuksessaan WHO suosittelee edelleen rokotuksia.