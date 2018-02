Maduro kiirehtää ennenaikaisen vaalipäivän ajankohtaa

Nykyinen presidentti Nicolas Maduro on itse ehdolla presidentinvaaleissa.

Venezuelan presidentti Nicolas Maduro kiirehti lauantaina viranomaisia päättämään nopeasti päivämäärän ennenaikaisille presidentinvaaleille. Tukijoilleen puhunut Maduro sanoi kehottavansa perustuslakiedustajistoa ja vaalilautakuntaa päättämään vaalipäivän jo tulevana maanantaina.

Hallituksen mukaan ennenaikaiset vaalit on määrä järjestää ennen huhtikuun loppua. Maduro on ehdolla uudelle kaudelle vaaleissa.

Venezuelan hallitseva sosialistipuolue otti presidentti Maduron virallisesti ehdokkaakseen tämän vuoden vaaleihin. Sen sijaan useat opposition kärkihahmot eivät voi asettua ehdolle korkeimman oikeuden päätöksen vuoksi. Kriitikot ovat syyttäneet Maduron olevan päätösten takana.

Vaalien aikaistaminen ei ollut yllätys, koska Maduron vastustajat ovat menettäneet asemiaan viimeaikaisissa paikallisvaaleissa. Venezuelan oppositioliitto ei ole valinnut ehdokasta tai päättänyt, osallistuuko se vaaleihin.

Presidentin asema on kuitenkin vaikea syvästä talouskriisistä kärsivässä maassa, ja kyselyiden mukaan noin 70 prosenttia venezuelalaisista on tyytymättömiä Maduroon. Maduro on ilmoittanut aikovansa vähentää Venezuelan taloutta öljyntuotannosta seuraavalla presidenttikaudellaan.

Lue myös:

Venezuelan presidentti sulkee meriteitä – syyttää lähisaarten osallituneen laittomaan tavarakauppaan

Venezuela vapautti lisää Maduron vastustajia

Venezuelan hallinto vapautti poliittisia vankeja joulun kunniaksi

Venezuelan presidentin läheisiä tuomittiin huumeiden salakuljetuksesta New Yorkissa

Venezuelan presidentti ilmoitti uuden virtuaalivaluutan perustamisesta

Maduro: Venezuela järjestää ulkomaanvelkansa uudelleen

Lähteet: AP, AFP, STT