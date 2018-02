Kiina kritisoi Yhdysvaltojen ydinasesuunnitelmia: "Toivomme, että Yhdysvallat luopuu kylmän sodan ajatusmalleista"

Kansainvälinen media: Valtava tietokanta paljastaa hiihdon arvokisamitalisteilla epäilyttäviä veriarvoja – epäilykset kohdistuvat useisiin maihin

Brittiläinen The Sunday Times ja saksalainen kanava ARD ovat päässeet tutkimaan tietokantaa, jossa on satojen hiihtäjien verinäytteitä. The Sunday Timesin mukaan yli 50:n Korean talviolympialaisiin hyväksytyn hiihtäjän veriarvot ovat epänormaaleja.