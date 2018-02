Timo Soini osallistuu taas amerikkalaisten rukousaamiaiselle – osa ensi viikon Amerikan-matkan ohjelmaa

Ulkoministeri on Washingtonissa maanantaista perjantaihin.

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) osallistuu jälleen Yhdysvaltain kongressin järjestämälle kansalliselle rukousaamiaiselle. Aamiainen on osa Soinin Washingtonin-vierailun ohjelmaa alkavalla viikolla. Soini on Yhdysvalloissa maanantaista perjantaihin. (siirryt toiseen palveluun)

Kongressi on pitänyt rukousaamiaisia 1950-luvulta lähtien, ja perinteisesti Yhdysvaltain presidentti on puhunut rukousaamiaisella. Soini on osallistunut aamiaiselle useita kertoja aiemminkin.

Ensimmäisen kerran Soini otti osaan rukousaamiaiseen jo presidentti Barack Obaman aikana ja kirjoitti matkan jälkeen tapahtumasta blogiinsa (siirryt toiseen palveluun).

Lisäksi Soini puhuu Washingtonissa muun muassa Arktisen neuvoston puheenjohtajuuteen liittyvässä tilaisuudessa sekä kirkon ulkomaanavun yhteistyöverkoston tilaisuudessa.