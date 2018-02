Presidentti juurilleen palaavasta yhteisvastuukeräyksestä: Nälän poistamiseen ei tarvita tieteellisiä läpimurtoja, vaan tahtoa

Yhteisvastuukeräys ponnistelee tänä vuonna erityisesti nälän ja köyhyyden torjumiseksi.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö totesi avauspuheessaan keräyksen palaavan juurilleen, auttamaan ruuan puutteessa eläviä ihmisiä.

– Niukka toimeentulo näkyy puutteena ruokapöydässä. Jostain on tingittävä, kun laskut on maksettava. Ulkopuoliseen ruoka-apuun, eli leipäjonoihin, tukeutuu Suomessa joka vuosi yli 100 000 ihmistä. Heistä jopa 20 000 tarvitsee apua viikoittain. Meillä jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että ympärillämme voidaan paremmin, presidentti sanoi.

Samalla hän muistutti, että maailmalla nälän taustalla on usein ihmisen aiheuttama konflikti, sota tai joku muu jatkuva levottomuus. Presidentti viittasi myös virkaanastujaispuheessaan esille nostamaansa ilmaston muutoksiin.

– Nälän poistamiseen ei edes tarvittaisi tieteellisiä läpimurtoja, niiden sijaan tarvittaisiin tahtoa. Taistelussa nälkää vastaan tarvitaan hallitusten, yritysten ja kansalaisten yhteistyötä.

Puheessaan presidentti huomautti myös, ettei nälkä enää nouse isoihin otsikoihin, vaikka ei se mihinkään ole kadonnut.

– Melkein 800 miljoonaa ihmistä menee nälkäisenä nukkumaan joka ilta. Siksi apua, myös meidän apuamme, tarvitaan.