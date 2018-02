Matkustajajuna ja tavarajuna törmänneet Yhdysvalloissa, ainakin 2 kuollut ja kymmeniä loukkaantunut

Kaksi ihmistä on kuollut ja noin 70 loukkaantunut Yhdysvalloissa kahden junan törmäyksessä Etelä-Carolinan osavaltiossa. Junayhtiö Amtrakin mukaan matkustajajuna oli suistunut osittain raiteiltaan ja törmännyt tavarajunaan.

Törmäys tapahtui noin klo 2.30 aamuyöllä paikallista aikaa.

Junassa oli onnettomuuden sattuessa 139 matkustajaa ja 8 Amtrakin työntekijää. Onnettomuus sattui reitillä, joka yhdistää New Yorkin ja Miamin.

Pelastusviranomaisten mukaan kaikki matkustajat on saatu ulos junasta, ja loukkaantuneet on viety alueellisiin sairaaloihin. Osa loukkaantuneista on saanut vakavampia vammoja, osa on loukkaantunut vain lievästi.

Amtrak-yhtiöllä on sattunut viime kuukausina useita onnettomuuksia. Viimeisin niistä tapahtui tällä viikolla, kun juna törmäsi roska-autoon Virginiassa ja yksi kuoli. Joulukuussa matkustajajuna suistui moottoritielle ja useita kuoli.