Väyrysen erottamista keskustasta pohditaan – Kaikkonen: "Toivon, että Väyrynen luopuisi Kansalaispuolue-hankkeestaan"

Keskustassa toivotaan Väyrysen eroavan Kansalaispuolueesta, jos hän tahtoo keskustan puheenjohtajaksi. Antti Kaikkosen mukaan pohdintaa Väyrysen erottamisesta keskustasta on ollut ilmassa.

Keskustan kunniapuheenjohtaja Paavo Väyrynen pyrkii keskustan puheenjohtajaksi Sotkamossa kesäkuun puoluekokouksessa. Väyrynen palaa kokouksen jälkeen eduskuntaan, joko keskustan tai perustamansa Kansalaispuolueen eduskuntaryhmän jäsenenä.

Väyrynen on ilmoittanut, että mikäli keskustan puheenjohtajuutta ei tule, hän aikoo erota keskustasta. Ilmoitus on närästänyt keskustalaisia, ja puolueessa pohditaan nyt tiiviisti, onko Väyrysen erottaminen ratkaisu.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoi Väyryselle maanantaina Ylen Ykkösaamussa suorat sanat.

– En pidä ollenkaan, että jonkin sortin uhkaus on ilmassa, että lähdet puolueesta jos sinua ei valita puheenjohtajaksi.

Keskustan sisällä Kansalaispuolue nähdään kilpailevana hankkeena, ja yhä useammalla keskustalaisella on Väyrysen toimista "kuppi täynnä", Kaikkonen kertoi.

Tilannetta hankaloittaa se, että keskustan sisällä Väyrysellä on toki myös omat kannattajansa.

Kaikkonen muistutti, että puoluekokokouksessa päätetään puoluelinjasta jäsenten kanssa yhdessä, ja hän toivoisi Väyrysen voivan olla prosessissa mukana.

– Toivon, että Väyrynen luopuisi Kansalaispuolue-hankkeestaan ja sitoutuisi, mitä keskustan puoluekokous päättää.

Erottaminen kimurantti kysymys

Julkisuudessa on monesti toistettu, että keskustan jäsen ei voi olla minkään toisen puolueen jäsen. Keskusta pystyy erottamaan Väyrysen käytännössä vain erottamalla koko paikallisyhdistyksen, Keminmaan Keskustaseuran, jossa Väyrysen asema on vahva.

Kaikkosen mukaan on keskustan ydinpuoluejohdon tehtävä pohtia, voitaisiinko Väyrynen erottaa keskustasta.

– Olen ymmärtänyt että semmoistakin pohdintaa ollut ilmassa ja kentältä vaatimuksia myös tulee. Minulla ei ole viisautta, että mikä tässä olisi paras vaihtoehto, kertoi Kaikkonen.

Keskustan Kempeleen kunnallisjärjestön puheenjohtaja Ahti Tahkolan mukaan Väyrysen tilanne kahden puolueen jäsenenä tuntuu erikoiselta.

– Suuresti ihmetellään, miten tällainen on edes mahdollista. Kun Väyrysestä on puhe, niin ollaan totuttu kuulemaan ja näkemään kaikenlaisia avauksia.

Tahkolan mielestä Väyrysen tulisi erota perustamastaan Kansalaispuolueesta, jos haluaa keskustan puheenjohtajuuden.

Kansalaispuolue ei siirtyisi Väyrysen keskustaan

Kansalaispuolueen varapuheenjohtaja Pia Kattelus sanoi Ykkösaamussa, ettei ota kantaa toisten puolueiden sisäisiin henkilövalintoihin. Kansalaispuolue ei hänen mukaansa tanssi vain Väyrysen pillin mukaan.

–Me emme ole "one man show". Meillä on huomattavasti leveämmät hartiat ja laajempi kärki, eli toimimme marssittamalla uusia kasvoja politiikan keskiöön ennen eduskuntavaaleja, Kattelus sanoi.

Kattelus vakuuttaa, että mikäli Väyrynen valittaisiin keskustan puheenjohtajaksi, Kansalaispuolueen toiminta ei lopu, eivätkä jäsenet siirry Väyrysen keskustaan.

– Kaikkoselle voisin sanoa, että hän pääsee pian kokemaan, miltä tuntuu tanssia todellisten tähtien kanssa, Kattelus sutkautti.

Väyrynen haluaa palauttaa keskustan "juurilleen"

Paavo Väyrysen mukaan keskusta on ajautumassa historiansa pahimpaan vaalitappioon, ja nyt on kyse viimeisestä yrityksestä pelastaa puolue ja samalla Suomen tulevaisuus.

– Minulla on vain yksi linja ollut lähes 50 vuotta. Niin kauan, kun keskusta toteutti aatteitaan ja tavoitteitaan, olin mielelläni sen toiminnassa mukana. Nyt linja on muuttunut ja tavoitteeni on palauttaa puolue juurilleen, Väyrynen sanoi.

Väyrysen mukaan keskustaa on vuosikausien ajan vaivannut strategisen ajattelun ja keskustelun puute. Hän ei itse näe ongelmaa siinä, että hän toimii samaan aikaan keskustassa ja perustamassaan Kansalaispuolueessa.

– Kansalaispuolue on uudenlainen liike, joka yhdistää yli puoluerajojen samoin ajattelevia ihmisiä. Teen vielä yhden yrityksen vaikuttaa keskustan kautta ja muuttaa sen linjaa, että puolue voisi vahvistua ja vaikuttaa Suomen tulevaisuuteen omien tavoitteidensa puolesta.

