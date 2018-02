Moskova kaivautuu ennätyslumien alta: katso kuvakooste myräkän jäljistä suurkaupungissa

Moskovassa lentoja on peruttu ja liikenne ollut kaaoksessa viikonloppuna lumimyräkän vuoksi. Yksi ihminen kuoli, kun puu kaatui lumen voimasta hänen päälleen. Yle kertoi lumimyräkästä aiemmin maanantaina.

Venäjän ilmatieteen laitoksen mukaan kaupungissa on 55 senttimetriä lunta. Lapset on vapautettu menemästä kouluun maanantaina, mikä on Moskovassa poikkeuksellista.

Kuvista näkyy, kuinka ennätysmyräkkä on piinannut lähes 12 miljoonan asukkaan suurkaupunkia.

Aiheesta muualla:

Heaviest snowfall on record blankets Moscow (siirryt toiseen palveluun)

Autoilija kaivoi kulkuväylää autolleen Moskovassa sunnuntaina. Maxim Shipenkov / EPA Venäläismies hyppäsi lumikinokseen Moskovan ulkopuolella Khimkissä sunnuntaina. Maxim Shipenkov / EPA Liikenne ruuhkautui Moskovassa sunnuntaina. Viranomaiset ovat kehottaneet ihmisiä välttämään autolla ajamista. Maxim Shipenkov / EPA Traktori lumitöissä Punaisen torin kupeessa Moskovassa sunnuntaina. Maxim Shipenkov / EPA Poliisi valvoi hiihtokilpailuja Moskovan lähellä Khimkissä sunnuntaina. Maxim Shipenkov / EPA Moskovalaiset vaihtoivat kuulumisia kinosten keskellä lauantaina. Venäjän ilmatieteen laitoksen mukaan Moskovassa satoi vuorokaudessa 43 senttimetriä lunta, mikä on ennätys. Maxim Shipenkov / EPA Autoilija lapioi lunta ajoneuvonsa tieltä lauantaina Moskovassa. Maxim Shipenkov / EPA Ihmisiä Moskovan Punaisella torilla sunnuntain viimassa. Maxim Shipenkov / EPA Mies suojautui lumelta muovipussilla Moskovassa sunnuntaina. Maxim Shipenkov / EPA

Lähteet: AP, AFP, Yle