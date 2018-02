Pienpanimobuumi leviää: kohta pannaan vorssalaista olutta

Pienpanimoiden määrä on melkein tuplaantunut Suomessa muutamassa vuodessa.

Forssaan on perusteilla pienpanimo, kun Tammelan Mustialasta oppinsa hakeneet yrittäjät avaavat panimon kakkostien varteen. Pienpanimoita on syntynyt viime vuosina Suomeen paljon.

Anne ja Mikko Silmälä ovat hakeneet oppinsa oluen valmistukseen Hämeen ammattikorkeakoulun Mustialan panimosta. Nyt pariskunta on siirtynyt yrittäjiksi Forssaan. Osaaminen on näpeissä, reseptejä on vino pino, tiloja Forssan Yrittäjänkaareen kakkostien varteen rakennetaan parhaillaan. Kunhan vielä oluen valmistukseen tarvittavat laitteet tulisivat Kiinasta.

Yrittäjäpariskunta perusti pienpanimo Panimo Olutmyllyn pääasiassa siksi, että taito oluen panemiseen oli olemassa. Mikko Silmälä myöntää, että syynsä oli silläkin, että nelosolut vapautui kauppoihin. Silmälä sanoo seuraavansa, mihin ihmisten mieltymys kallistuu, mutta ei muuta valmistusta vapautumisen vuoksi.

– Jossain oluissa, esimerkiksi pilsner-oluissa, juoma saa olla hiukan vahvempaa. 5,7-prosenttinen on vahvin olut, mitä olen tehnyt. Siihen olueen sopiikin se, että alkoholia on enemmän, sanoo Mikko Silmälä.

Valmiudet myös belgialaisen valmistamiseen

Silmälät kertovat, että reseptiikkaa riittää laidasta laitaan, lagereista amerikan aleen ja englantilaiseen aleen. Myös belgialaiseen, hieman jyrkempäänkin olueen ja enemmän maisteltavaan olueen löytyy kaavaa.

Anne ja Mikko Silmälä perustivat Panimo Olutmyllyn. Valmistuksen on määrä alkaa keväällä. Eeva Hannula / Yle

Yrittäjäpariskunta kokeilee mielellään. Viime vuonna he kokeilivat hillaoluen valmistusta. Hillat he kiikuttivat sukulaisilta Lapista.

– Juuri kokeilu oluen panemisessa viehättää, sanoo Mikko Silmälä.

Tällä hetkellä Panimo Olutmylly myy ulos Hamkin Mustialan maatalousoppilaitoksen suojissa valmistamaansa olutta, mutta Forssassa oluen valmistus on tarkoitus saada käyntiin keväällä. Jatkossa olutta myydään kauppoihin ja ravintoloihin.

Kilpailu ei hätkähdytä

Suomeen on aivan viime vuosina syntynyt paljon uusia pienpanimoita. Muutamassa vuodessa valmistuspaikkojen määrä on melkein tuplaantunut nykyiseen 93 pienpanimoon, kertoo alkoholiluparekisteriä ylläpitävän Valviran ylitarkastaja Timo Rokka.

– Alkoholilain muutos oli vireillä niin pitkään, että siihen varautuvat hakivat valmistuslupaa jo aiemmin. Vuonna 2016 tuli 22 uutta pienpanimoa ja viime vuonnakin 12 uutta. Parhaillaan vireillä on viisi hakemusta, kertoo Rokka.

Silmälät myöntävät, että kilpailu on kovaa.

– Pitää tehdä myyvä tuote. Lähiseudulla on ollut onneksi kysyntää hyvin, sanoo Anne Silmälä.

– Toisaalta, kun pienpanimoita on tullut, se herättää ihmisissä myös kiinnostusta. Nyt ollaan saatu olutkulttuuriakin hieman muutettua Suomessa, iloitsee Mikko Silmälä.

Panimon yhteyteen Forssaan Silmälät avaavat myös pienen ravintolan ja esimerkiksi yrityksille vuokrattavat tilat.