Keskustan Rehula empii varapuheenjohtajaksi pyrkimistä – "Mietiskelen, mikä Juhasta tulee, kun Juha kasvaa isoksi"

Keskustan kansanedustaja Juha Rehula harkitsee luopuvansa politiikasta. Rehula ratkaisee kevään aikana, asettuuko hän uudelleen ehdolle keskustan varapuheenjohtajaksi.

Hollolalainen Rehula kertoo pohtivansa myös sitä, onko hän ehdolla edes maakuntavaaleissa ja pyrkiikö hän eduskuntaan seuraavalle kaudelle. Valtakunnallisen sote-uudistuksen parissa perhe- ja peruspalveluministerinä vuodet 2015–2017 työskennellyt Rehula sanoo jatkon "olevan mietintämyssyssä".

Vaakakupissa vaikuttavat paitsi Rehulan oma tahto myös lähipiirin näkemys.

– Minulla on perhe ja sellaisia tukijoita, joiden kanssa haluan käydä keskustelun siitä, miten näitä jatkoaskelmerkkejä laitetaan. Tämä asia on aidosti auki.

Rehula täyttää kesällä 55 vuotta, ja konkaripoliitikko näkee olevansa nyt taitekohdassa, jonka jälkeen voisi tehdä vielä muutakin.

– Mietiskelen, mitä Juhasta tulee, kun Juha kasvaa isoksi pojaksi.

Väyrynen laukaisi palautevyöryn

Keskusta valitsee puheenjohtajistonsa kesäkuussa, ja puheenjohtajakisaan on ilmoittautunut myös Paavo Väyrynen, joka edustaa perustamaansa kansalaispuoluetta.

Myös Juha Rehula on pohdiskellut Väyrysen suosiota presidentinvaaleissa.

– Suomessa on ihmisiä, jotka haikailevat eroa EU:sta. On ihmisiä, jotka haikailevat Suomen markan perään. On olemassa sellainen joukko, ja viestin lähettäminen sille joukolle on tuonut tuon äänimäärän, Rehula analysoi.

Kansanedustaja kertoo saaneensa runsaasti palautetta sen jälkeen, kun Väyrynen ilmoitti uusimmista aikeistaan. Yhteydenottajat ovat Rehulan mukaan ihmetelleet, eikö Keskustassa pystytä tekemään mitään sille, että itse perustamaansa toista puoluetta edustava Väyrynen pyrkii puheenjohtajaksi.

Rehula sanoo, että sääntöjä on luettu moneen kertaan.

– Me olemme nyt tällaisessa tilanteessa. Puoluehallitus tekee puolentoista viikoin päästä linjauksia mitä me tänä keväänä teemme, Rehula ennakoi.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen totesi maanantaina, että Väyrysen pitäisi luopua omasta Kansalaispuolueestaan.

Voit kuunnella Juha Rehulan haastattelun täältä.