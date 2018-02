Lääkärilehti: Valvira varoittaa kiisteltyjä hormonihoitoja antanutta lääkäriä

Tapauksessa on kyse kilpirauhasen vajaatoimintaa ja kroonista väsymysoireyhtymää sairastavien potilaiden hoidosta. Aihe on herättänyt lääkärikunnassa kiivasta keskustelua jo vuosien ajan.

Valvira antaa kirjallisen varoituksen kiisteltyjä hoitoja antaneelle kuopiolaiselle lääkärille Ville Pöntyselle. Asiasta kertoi ensimmäisenä Lääkärilehti (siirryt toiseen palveluun) ja Pöntynen vahvistaa tiedon Ylelle.

Valviran valvontalautakunta käsitteli asiaa maanantaina. Pöntysen mukaan Valviran lakimies tiedotti häntä kirjallisesta varoituksesta ja ilmoitti, että varsinaiset perustelut varoitukseen lähetetään postissa.

Yle ei tavoittanut Valvirasta ketään vahvistamaan tietoa tai avaamaan päätöksen merkitystä. Valvontalautakunnalla olisi kuitenkin ollut sekä lievempiä että ankarampia kurinpidollisia keinoja puuttua Pöntysen toimintaan. Se olisi voinut rajoittaa tai jopa poistaa Pöntysen ammatinharjoittamisoikeuden tai antaa hänelle vain huomautuksen.

Tapauksessa on kyse kilpirauhasen vajaatoimintaa ja kroonista väsymysoireyhtymää sairastavien potilaiden hoidosta. Valvira pyysi Pöntyseltä selvityksen kaikkiaan 18 potilaan hoidosta.

Taustalla kiistelty T3-hormoni

Valvira tutki muun muassa kiistellyn T3-hormonin käyttöä hoidossa. Tutkinta lähti liikkeelle, kun kaksi Pöntysen kollegaa teki hänestä ilmoitukset viranomaisille. Alun alkaen ilmiannot eivät koskeneet T3-hormonia, mutta tutkinta laajeni koskemaan myös sitä.

Valvontalautakunta on aiemmin rajoittanut useiden muiden T3-hormonia käyttäneiden lääkäreiden oikeuksia harjoittaa ammattiaan. Pöntysen oma käsitys on, että hän on ensimmäinen lääkäreistä, joka on selvinnyt kirjallisella varoituksella.

Valvira on aikaisemmissa tapauksissa arvioinut, että sanktioita saaneet lääkärit ovat käyttäneet T3-hormonia hoitosuositusten vastaisesti ja siten, että potilaiden turvallisuus on vaarantunut.

Pöntynen on käynyt Valviran tutkinnan aikana ahkeraa mediakampanjaa viranomaista vastaan. Hän on muun muassa julkaissut paljon YouTube-videobloggauksia aiheesta, levittänyt niitä maksetuilla Facebook-mainoksilla ja julkaissut blogissaan tyytyväisten potilaiden kertomuksia klinikaltaan.

Näissä julkaisuissa Pöntynen on käsitellyt Valviralta saamiaan kirjeitä ja asiantuntijalausuntoja vahvasti omasta näkökulmastaan. Hän perustelee tehneensä niin, koska ei luota Valviraan.

Alan erikoislääkärit ovat suhtautuneet kriittisesti

Kilpirauhas- ja väsymyspotilaiden hoito on herättänyt kiivasta keskustelua myös lääkärikunnassa, vaikka mitään lääketieteellistä oppiriitaa asiassa ei hormonisairauksien erikoislääkärien eli endokrinologien yhdistyksen mukaan ole.

Endokrinologit suhtautuvat kielteisesti esimerkiksi T3-monoterapiaan eli potilaiden hoitamiseen pelkällä T3-hormonilla. Toisaalta on endokrinologeja, joiden mielestä T3-hormonia määränneiden lääkärien kohtelussa on ollut myös ajojahdin piirteitä.