Waltteri Torikka nähdään pääsiäisen kärsimysnäytelmän Jeesuksena

Oopperalaulaja Waltteri Torikka on tänä vuonna Jeesuksen roolissa perinteisessä Via Crucis- eli Ristin tie -pääsiäisnäytelmässä Helsingissä pääsiäislauantaina 31. maaliskuuta.

Tällä kertaa näytelmässä on mukana myös useita muita oopperalaulajia. Juudaksen roolissa on Hannu Niemelä, Neitsyt Maria on Johanna Tuomi, Pilatuksena nähdään Sauli Tiilikainen ja Herodeksena Päivi Nisula. Pietarin roolissa on Jouni Bäckström ja ylipappi Kaifaksena Petri Bäckström.

Tapahtumat alkavat pääsiäislauantain iltana Kaisaniemen puistosta. Kulkue etenee Suomen Pankin kautta Tuomiokirkolle, jossa näytelmä päättyy Jeesuksen ristiinnaulitsemiseen. Via Crucis nähdään Helsingin ydinkeskustassa tänä vuonna 23. kerran. Viime vuonna esitystä seurasi tuhansia katsojia.

Veli-Pekka Hännisen käsikirjoittaman näytelmän ohjaa Ville Saukkonen. Ristin tie perustuu kirkon keskiaikaiseen perinteeseen. Pääsiäisnäytelmän työryhmä koostuu teatterin ja musiikin ammattilaisista sekä teatteriharrastajista ja seurakuntalaisista.