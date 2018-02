USA:ssa uusi suurtutkimus kännykkäsäteilyn vaaroista – tulokset jäivät epäselviksi

Lähes yhtä kauan kuin kännyköitä on käytetty, on kiistelty siitä, onko niiden säteily vaarallista ihmisille. Asiaa on selvitetty tuhansilla tutkimuksilla, jotka kuitenkin ovat antaneet osin ristiriitaisia tuloksia.

Selvyyttä asiaan ei tuo myöskään Yhdysvaltain terveysviraston NIH:n laaja ponnistus, jossa selvitettiin kännykkäsäteilyn vaikutusta rottiin ja hiiriin.

Kymmenen vuotta kestäneessä tutkimuksessa jyrsijöitä altistettiin säteilylle, joka oli selvästi suurempaa kuin ahkerinkaan kännykänkäyttäjä voi saada. Tutkimuksissa jyrsijöiden koko vartalo altistettiin säteilylle yhdeksäksi tunniksi joka päivä kahden vuoden ajan. Ihmisellä altistus on paljon vähäisempää ja kohdistuu lähinnä päänseutuun.

Tutkimuskokonaisuuden merkittävin löytö saattoi olla, että runsaalle säteilylle altistetuille urosrotille kehittyi kasvaimia sydämen lähistölle. Naarasrotille näin ei syystä tai toisesta käynyt. Lisäksi sekä naaras- että urosrotilla ilmaantui kudosvaurioita sydämeen.

Jos tutkimustulos saadaan vahvistettua, voi kännykkäsäteilyä kuvata "heikosti" syöpääaiheuttavaksi, sanoo hankkeeseen osallistunut vanhempi tutkija John Bucher.

Toisessa osatutkimuksessa tosin havaittiin, että sen enempää uros- kuin naaraspuolisille hiirille ei aiheutunut terveysongelmia. Kumpikaan tutkimus ei osoittanut, että aivokasvaimet olisivat lisääntyneet säteilyn takia.

Bucherin mukaan tuloksia ei voi yleistää koskemaan myös ihmistä.

Säteilyrotat elivät muita lajitovereitaan pidempään

Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA tulkitsee lausunnossaan (siirryt toiseen palveluun) tuloksia niin, että jopa korkeilla säteilymäärillä yhteydet syöpään ovat epämääräisiä ja tulkinnanvaraisia. Säteilylle altistetut rotat elivät jopa muita lajitovereitaan pidempään. Ero on kuitenkin saattanut syntyä sattumalta.

FDA:n mukaan esimerkiksi aivokasvainten määrän ei ole havaittu lisääntyneen ihmisillä, vaikka useimmat aikuiset käyttävät kännykkää päivittäin.

Tämän myöntää myös Yhdysvaltain syöpäjärjestön lääketieteellinen johtaja Otis Brawley.

– Näyttö kännyköiden ja syövän yhteydestä on heikko, emmekä ole havainneet syöpäriskin nousseen, vastaa uutistoimisto AP:n haastattelema Brawley kännykkäänsä. Myös vanhempi tutkija Bucher vakuuttaa, ettei ole muuttanut kännykänkäyttötapojaan.

Erilaisia tulkintoja

25 miljoonan dollarin suurtutkimus on otettu ristiriitaisesti vastaan Yhdysvalloissa. Esimerkiksi arvostettu teknologiauutissivusto The Verge (siirryt toiseen palveluun) uutisoi tutkimuksen osoittaneen, ettei kännyköistä ole vaaraa ihmisille.

The Washington Post (siirryt toiseen palveluun), arvostettu sekin, ei ole täysin samoilla linjoilla. Lehden kirjoituksessa muistutetaan, että tuoreessa tutkimuksessa havaittiin rotissa ja hiirissä syöpäkasvaimia myös aivoissa, eturauhasessa, maksassa ja haimassa. Epäselväksi tosin jäi, oliko niillä yhteyttä säteilyyn.

The Washington Post nostaa tutkimuksesta esiin myös löydön, jonka mukaan vastasyntyneiden rottien ja niiden emojen painot poikkesivat normaalista, jos ne olivat saaneet runsaasti säteilyä raskauden ja imetyksen aikana. Epäselväksi tutkimuksessa jäi, johtuiko poikkeava paino suoraan säteilystä vai siitä, kuinka emot huolehtivat poikasistaan.

Poikaset kasvoivat kuitenkin normaalikokoisiksi.

Suomalaisasiantuntija: Stukin ei syytä muuttaa arviotaan vaarallisuudesta

Säteilyturvakeskuksen erikoistutkija Sami Kännälä pitää yhdysvaltalaistutkimuksen tuloksia epäselvän oloisina. Miksi urosrotilla havaittiin kasvaimia sydämen lähellä, mutta naaraille ei? Miksi säteilylle altistuneet rotat elivät muita pidempään?

Kännälän mukaan nämä tulokset ovat epäselviä, joten tutkijat joutuvat niitä vielä pähkäilemään. Tutkimusta ei ole vielä vertaisarvioitu, ja saadut tulokset on varmistettava toistotutkimuksella, hän huomauttaa.

Kännälän mukaan tutkimuksilla ei ole vielä saatu näyttöä kännykän käytön haitallisista terveysvaikutuksista. Ainoastaan siitä on saatu viitteitä, että kännykkää paljon käyttävillä voi olla lievästi kohonnut aivokasvainriski.

Yhdysvaltalaistutkimus ei vaikuta tässä suhteessa läpimurrolta., eikä Stukilla ole syytä muuttaa näkemystään, jonka mukaan näyttöä haitallisista terveysvaikutuksista ei ole, Kännälä sanoo.