Venäläiset pilkkimiehet kävelivät luvatta Suomen puolelle kalastamaan

Etelä-Karjalassa Parikkalassa Pyhäjärven jäälle tuli lauantaina kolme luvatonta kalastajaa. Miehet tulivat Venäjän puolelta, jossa samaisen järven jäällä oli arviota 80 pilkkijää.

Pohjois-Karjalan rajavartiosto havaitsi kalastajat lauantaina päivällä. Miehet olivat tulleet Suomen puolelle arviolta 80 metrin matkan. Kun partio alkoi lähestyä miehiä, he siirtyivät Venäjän puolelle.

Parikkalan ja Kiteen alueella sijaitseva Pyhäjärvi on suuri järvi, josta melkein puolet on Venäjän puolella. Jään päällä ei rajalinjaa ole merkitty, mutta rajasta sadan metrin päässä on Suomen puolella rajaviitat.

– Voi olla, että miehet luulivat niitä rajalinjaksi, kertoo tutkinnanjohtaja, kapteeni Juha Vuorjoki Pohjois-Karjalan rajavartiostosta.

Vuorjoen mukaan rajavartiosto on aloittanut esitutkinnan epäillystä valtionrajarikoksesta.

Tapahtumasta on oltu yhteydessä Venäjän Suojärven alueen rajavaltuutettuun, mutta Vuorjoki ei usko, että miehiä päästään Suomessa tuomitsemaan valtiorajarikoksesta.