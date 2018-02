Puhu niin pitkään kuin tarkenet – Tytär hyppäsi isänsä puolesta avantoon maailman viileimmässä pitsaustapahtumassa

Mistä on kyse? Polar Bear Pitching -tapahtuma järjestetään Oulussa tänä vuonna viidettä kertaa.

Ideana on hakea rahoitusta idealleen tai yritykselleen televisiosta tutun Leijonan luola-formaatin arktisella variantilla.

Startup-yrittäjät pitävät avannossa myyntipuheensa, jota rahoittajat kuuntelevat lämpimästi pukeutuneena.

Aikarajaa ei ole, vaan puhua saa niin kauan kuin tarkenee.

Eksoottinen tapahtuma kiinnostaa eri puolilla maailmaa.

Oulu

Nuori nainen pulahtaa tyynen rauhallisesti aplodien saattelemana Oulun torinrannassa avantoon. Taivaalta vihmoo lunta ja avannon reunat alkavat jo jäätyä uudelleen.

Oululaisen Nea-Nora Höynälän, 18, englanti soljuu jäisen Perämeren avannosta kuin natiivin suusta. Hän alkaa puhua rahaa isänsä Marko Höynälän ruuan lämmitykseen liittyvälle keksinnölle.

Mikroaaltouunia käytettäessä ruoka on aina joko liian kylmää tai kuumaa. On kuitenkin olemassa tapa, millä se saadaan uunista ulos juuri oikean lämpöisenä, Nea-Nora Höynälä kehuu isänsä keksintöä, joka liittyy mikrossa muhivan ruuan lämpötilan mittaamiseeen.

– Business potential is huge, hän sanoo pariminuuttisen avantopuheensa päätteeksi ja nousee rauhallisesti ylös jäisestä kylvystä jälleen aplodien saattelemana.

Nea-Nora Höynälä sai avannossa puhumalla rahaa isänsä yritykselle. Timo Nykyri / Yle

Nea-Nora ei yltänyt tällä kertaa finaaliin, mutta rahoitus isän idealle kuitenkin järjestyi.

24 miljoonaa neljään eri firmaan

Pitchaustapahtumissa raha liikkuu. Kansainvälistä rahoitusta järjestyi myös esimerkiksi kovassa nosteessa olevalle oululaiselle rakenteelliseen elektroniikkaan erikoistuneelle TactoTekille (siirryt toiseen palveluun) (Kaleva).

Se on saanut miljoonien eurojen rahoituksen suomalaisesta osaamisesta kiinnostuneelta sijoitusyhtiö Ascend Capital Partnersilta.

– Täällä on hyviä ja osaavia ihmisiä. Jatkamme investointia tänne, mutta myös muualle Eurooppaan, sanoo yhtiön sijoittaja Jörg Buchholz.

Avannossa käyminen saattaa olla teille suomalaisille normaalia, mutta ei meille ulkomaalaisille. Jörg Buchholz

Hänen yhtiönsä vuodessa investoinut Suomeen jo 24 miljoonaa euroa neljään eri firmaan. Buchholz on tammikuusta lähtien ollut oululaisen TactoTekin hallituksessa.

Ascend Capital Partners hakee yleensä muutaman vuoden toimineita, tuotteissaan jo pidemmälle ehtineitä yrityksiä, joita se yleensä rahoittaa vähintään parilla miljoonalla eurolla. Yritys haluaa merkittävän vähemmistöosakkuuden firmasta.

Avanto ei houkuttele saksalaissijoittajaa

Buchholz on huomannut, että Suomi on pieni maa, jossa ei riitä pääomia yritysten kansainvälistymiseen. Kiinnostavia paikkoja saksalaissijoittaja nimeää kolme: Helsinki, Tampere ja Oulu.

– Avannossa käyminen saattaa olla teille suomalaisille normaalia, mutta ei meille ulkomaalaisille. Siksi se herättää huomiota. Luin kyllä koneessa artikkelin, jossa kerrottiin avantouinnin terveyshyödyistä. Ei se silti oikein houkuttele, sanoo Buchholz, joka pitää Polar Bear Pitching -ideaa loistavana.

Rahoittajat on tarkoitus saada vakuutettua nopeasti yrittäjän yrityksen tai idean kannattavuudesta sijoituskohteena, olipa kyse myyntipuheen pitämisestä Leijonanluola-tyyppisissä tv-ohjelmissa tai hissipuheiden näyttämönä toimivissa pitchauskilpailuissa. Hissipuheen ajatuksensa on perustella sijoittajalle lyhyen hissimatkan aikana, hänen kannattaisi panostaa rahansa juuri kyseiseen ideaan. Pitkiin puheisiin ei siis ole aikaa.

Jörg Buchholzin Ascend Capital Partners on investoinut Suomeen vuodessa 24 miljoonaa euroa. Timo Nykyri / Yle

Viidettä kertaa Oulussa järjestettävä Polar Bear Pitching mainostaa olevansa maailman viilein businesstapahtuma. Avantopuheen logiikka on kuitenkin hieman toinen kuin suuren maailman hisseissä. Rahoitusta hakevien yrittäjien myyntipuheille ei ole määritelty maksimikestoa. Kohtuullisen tiiviistä ilmaisusta huolehtii parhaimmillaan parinkymmenen asteen pakkanen ja seisominen avannossa vyötäisiään myöten viiltävässä merituulessa.

Dubaissa jäätä on vain drinkeissä

Oulun torinrannassa startup-yrityksen edustaja toisensa jälkeen hyppää hyiseen avantoon esittämään oman myyntipuheensa kansainvälisille sijoittajille ja globaalille yleisölle. Avanto taitaa tänä vuonna olla eksoottisin elementti Dubaista Ouluun rahoitusta hakemaan tulleelle yrittäjälle. Siellä jäät ovat tuttuja vain elokuvista ja juomien viilentäjänä.

Pysyttelen kuitenkin mieluummin lämpinänä. Eeswaran Navaratnam

Toinen ulkomaalaissijoittaja on jo toista kertaa mukana oleva lontoolainen Eeswaran Navaratnam, joka edustaa 01Ventures-sijoitusyhtiötä. Se investoi oululaiseen tekoälyn ja videon maailmassa toimivaan Valossa Labsiin viime vuoden Polar Bear Pitchingin jälkeen.

Eeswaran Navaratnam oli toista kertaa mukana arktisessa tapahtumassa. Timo Nykyri / Yle

Pitkään Yleisradion kanssa yhteistyötä tehnyt Valossa rakentaa ohjelmistoa joka ymmärtää videosisältöjä (siirryt toiseen palveluun) (Markkinointi & mainonta). Potentiaalisia asiakkaita ovat perinteisten mediayhtiöiden ohella elokuvastudiot ja Netflixin kaltaiset tv-palveluja myyvät yhtiöt.

Finland after Nokia on kiinnostava kohde

Eeswaran Navaratnam istuu Polar Bear Pitchingin tämän vuoden tuomaristossa. Hän on kiinnostunut löytämään myös uusia investointikohteita. Avannon hänkin jättää suosiolla muille.

– Avanto on kiinnostava ajatus ja ilmeisesti sillä on paljon terveysvaikutuksia. Pysyttelen kuitenkin mieluummin lämpinänä, nauraa Navaratnam.

Sijoittajana häntä kiehtovat eri maiden teknologian kakkoskaupungit.

– Oulussa on vahva tutkimusperinne ja siksi se on erityisen kiinnostava minulle sijoittajana. Suomi on ollut Nokian kriisin jälkeen hyvä paikka. Täällä on Nokian jäljiltä paljon lahjakkaita insinöörejä startup-yrityksissä, jotka tarvitsevat rahoitusta.

Eksoottisuus myy

Polar Bear Pitching kertoo yhdistävänsä Suomen kansallisidentiteetin kulmakiven, sisun, moderniin, kansainväliseen businesskulttuuriin. Mottona on, että jos selviää avannosta, selviää mistä vaan.

Maailman viilein businesstapahtuma, mainostaa itseään oululainen Polar bear pitching. Timo Nykyri / Yle

Tapahtuma onkin saanut livestreamin kautta katsojia on jo yli 50 maasta ja sitä on esitelty lukemattomissa suomalaisissa ja kansainvälisissä medioissa, muun muassa The Guardianissa, Forbesissa, The Timesissa, Al Jazeerassa ja BBC:llä.

Oheistapahtumia on paljon, mutta arktinen erikoisuus tunnetaan pakkasesta ja avannosta.