Ilmastonmuutos aiheuttaa harmaita hiuksia myös teiden talvihoidolle – "Perinteistä" talvikeliä vain Lapissa

Ilmastonmuutos aiheuttaa haasteita teiden talvikunnossapidolle. Liikenneviraston kunnossapidon ja digitalisaation asiantuntijan Otto Kärjen mukaan teiden talvihoitoa koskevat linjaukset kaipaavat päivittämistä.

Viime vuosina väylien hoito on ollut Liikenneviraston mukaan poikkeuksellisen hankalaa.

Rannikoilla lämpötilan sahaaminen nollan yläpuolella ja kelien vaihtelevuus on tähän mennessä tullut teiden kunnossapidossa tutuksi, mutta sään vaihtelevuus on lisääntynyt myös sisämaassa, sanoo Kärki.

– On lämpimämpää, jolloin sateen olomuoto on muuttunut. Yhä useammin tulee räntää tai jopa vettä. Jos on lumipolanteisia teitä, niin vesisade on liukkaudentorjunnassa suolattavilla ja hiekoitettavilla teillä haasteellista, hän sanoo Ylelle puhelimitse.

Tiet jaettu hoitoluokkiin

Menneinä vuosina lämpötilat ovat voineet olla useita viikkoja pakkasen puolella ja sitä kautta teiden talvihoidon tarpeet ovat olleet hyvin ennakoitavissa.

– Perinteisesti on ollut niin sanotusti vakiintunutta talvikeliä. Tällä hetkellä sellaista ei Lappia lukuunottamatta hirveästi esiinny, hän sanoo.

Suomessa on Liikenneviraston tiedotteen mukaan valtion väyliä 78 000 kilometriä. Tiet on jaettu hoitoluokkiin liikennemäärien mukaan. Hoitoluokka määrittelee sen, miten nopeasti tie esimerkiksi aurataan tai tehdään liukkauden torjuntaa.

Kärjen mukaan Liikennevirastossa mietitään parhaillaan, miten teiden talvihoidon käytäntöjä voitaisiin päivittää. Uudet linjaukset on tarkoitus tehdä toukokuussa.

– Asiakkaat odottavat nopeampaa reagointia muuttuviin olosuhteisiin tai esimerkiksi liukkaudentorjunnan tehostamista. Mietimme, kuinka pystymme tehostamaan ennakointia.

Isoihin muutoksiin tarvitaan rahaa

Hänen mukaansa korkeimpiin hoitoluokkiin kuuluvista teistä vajaat 9 000 kilometriä hoidetaan pääosin suolaamalla ja 11 000 kilometriä osittain suolaamalla. Tällä verkolla linjaukset tuskin kovin paljon muuttuvat, Kärki pohtii.

– Hiekoitusmäärissä on kasvupainetta. Jos on ääritilanteita, että vettä sataa lumipolanteelle, niin hiukka ei aina riitä liukkaudentorjunnassa.

Hän muistuttaa, että isoja muutoksia ei voi tehdä ilman lisärahaa.

– Ei ole kuitenkaan järkevää, että kaikki tiet joka tilanteessa linjahiekoitettaisiin alusta loppuun. Kyllä sitä edelleen joudutaan kohdistamaan risteyksiin, mäkiin ja mutkiin.

Lue myös:

Onko maantie aurattu lumimyräkän jälkeen? Tiedot voi katsoa nyt karttapalvelusta

Liukkaudentorjunta epäonnistui täysin, vaikka keli oli tiedossa – ELY vastaa pohjalaisten tiekritiikkiin