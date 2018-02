Helsingin poliitikot ihmeissään yleiskaavan torppaamisesta – "Onko tilanne menossa siihen, että valtion edustajat yrittävät estää Helsingin seudun kehitystä"

Helsingin hallinto-oikeus kertoi eilen, että Helsingin uusi yleiskaava on osin lainvastainen. Lainvastaisia ovat hallinto-oikeuden mukaan ainakin osa kaupunkibulevardeista ja keskuspuistoon ja Vartiosaareen rakentaminen. Valittajina hallinto-oikeuteen oli muun muassa valtion virastoja, kuten ELY-keskus ja liikennevirasto. Helsingin poliitikot pohtivat nyt haluaako valtio jopa estää Helsingin kehityksen.

Risto Rautava, Kokoomus

Kokoomuksen ryhmäjohtaja Risto Rautava sanoo, että kahvit eivät menneet väärään kurkkuun hallinto-oikeuden päätöksestä, mutta yllättynyt hän on.

Kokoomuksen kaupunginvaltuutettu Risto Rautava ihmettelee hallinto-oikeuden moitteita siitä, ettei Helsingin yleiskaava olisi maakuntakaavan mukainen. Riku Tonttila / Yle

Erityisesti Rautavaa ihmetyttää hallinto-oikeuden perustelut, joissa väitetään, että Helsingin yleiskaava ei olisi maakuntakaavan mukainen. Rautavan mukaan yleiskaavan valmisteluvaiheessa nimenomaan kiinnitettiin huomiota siihen, että kaava olisi maakuntakaavan mukainen.

– Olimme siinä käsityksessä, että olimme ottaneet kaikki asiat huomioon. Meille vakuuteltiin, että kaava olisi ollut maakuntakaavan mukainen. Meidän valmistelijat valmistelivat kaavaa yhdessä Uudenmaan liiton kanssa, kaupunkiympäristölautakunnan varapuheenjohtajana nyt toimiva Rautava kertoo.

Rautavan mukaan arvioinnin hetki on varmasti vasta parin viikon kuluttua. Nyt virkamiehet tutkivat hallinto-oikeuden päätöksen kunnolla. Valitusaikaa on 30 päivää päätöksen annosta.

– Nyt ei ole oikea hetki arvioida mitä tulee tapahtumaan. Vasta, kun tämä 250 sivuinen päätös on huolella tutkittu ja analysoitu.

Rautava on kuitenkin luottavainen. Hän kertoo, että hallinto-oikeuden kaavoituspäätökset ovat Helsingin osalta muuttuneet joskus aiemminkin korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

– Tärkeintä on, että voimme rakentaa lisää asuntoja Helsinkiin.

Vasemmiston kaupunginvaltuutettu Anna Vuorjoki (vas.) on tyytyväinen, että keskuspuistoon ei hallinto-oikeuden mukaan saa koskea. Riku Tonttila / Yle

Anna Vuorjoki, Vasemmistoliitto

Vasemmistoliiton Helsingin valtuustoryhmän puheenjohtaja Anna Vuorjoki on tyytyväinen, että hallinto-oikeuden päätös suojelee nyt keskuspuistoa ja Vartiosaarta.

– Keskuspuiston säilyttäminen on ollut Vasemmistoliitolle koko ajan tärkeä asia ja olemme sitä ajaneet.

Myös Malmin lentokentän osalta Vasemmistoliitto on tyytyväinen. Hallinto-oikeus linjasi, että Malmille saa rakentaa.

Neljän kaupunkibulevardin rakentamisen torppaaminen silti ihmetyttää Vuorjokea.

– Jos tässä muodossa päätös jää voimaan, se voi tuoda isojakin ongelmia Helsingin rakentamissuunnitelmille. Tämä asettaa meidät isojen haasteiden eteen. Se on iso kysymys, että mitä tästä seuraa meidän rakentamiselle.

Vuorjoen mukaan on vaikea sanoa, mitä nyt tapahtuu. Voi olla mahdollista, että valtuusto joutuu käsittelemään yleiskaavaa uudelleen jossain vaiheessa. Vuorjoki ei silti usko, että kaupungin kasvu törppäisi nyt tähän.

– On vaikea nähdä, että Helsingin kasvu loppuisi. Päätös ei muuta sitä, että meidän pitää valtuustotalolla koko ajan miettiä miten saadaan Helsinkiin lisää kohtuuhintaisia asuntoja.

Vihreiden Otso Kivekäs miettii onko tilanne menossa nyt siihen, että valtion edustajat yrittävät estää Helsingin seudun kasvua. Antti Kolppo / Yle

Otso Kivekäs, Vihreät

Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Otso Kivekästä ihmetyttää erityisesti se, että keskeisin valittaja näyttää olleen valtio: ELY-keskus ja liikennevirasto. Nämä valtion virastot valittivat, että Helsinki pyrkii rakentamaan liikaa, tekemään liian tiivistä ja liian vähän autoja.

– Onko meillä tilanne menossa siihen, että valtion edustajat yrittävät estää Helsingin seudun tiivistymistä, taloudellista kehitystä ja kasvua, kysyy Kivekäs.

– Virallisesssa liturgiassa valtio sanoo, että metropolialue on tärkeä, mutta kaikki käytännön toimet osoittaa aina eri suuntaan. Tämä on minusta aika ongelmallinen kehityskulku, Kivekäs sanoo.

Liikenneviraston ja ELYn valitusten keskeinen ydin näyttää Kivekkään mukaan olleen siinä, että on tärkeämpää on, että ihmiset voivat tulla kaukaa moottoriajoneuvoilla Helsinkiin, kuin että he voisivat asua lähellä.

– Onko tämä oikeasti valtion ensisijainen intressi seudun kehitykseen, että matkat Helsingin keskustaan eivät saa hidastua. Se on nyt se tärkein asia, että ei varmasti käy näin. Vähät siitä, että voidaanko rakentaa asuntoja.

Puheenjohtaja Kivekäs muistuttaa, että hallinto-oikeus kumosi kuitenkin nyt vain osan Helsingin yleiskaavasta. Kaupunkibulevardeista kumottiin vain neljä, ei kaikki seitsemän.

– Kaikki kohdat, jotka hallinto-oikeus kumosi, olivat sellaisia, joiden toteutus olisi joka tapauksessa jossain 15–30 vuoden kuluttua, Kivekäs sanoo.

Kaupunginvaltuutettu Eveliina Heinäluoma (sd.) sanoo, että nyt olisi keskustelun paikka Helsingin ja valtion välillä, miten Helsinkä kehitetään. Mårten Lampén / Yle

Eveliina Heinäluoma, SDP

SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma uskoo, että Helsinki tekee analyysin hallinto-oikeuden päätöksistä ja ratkaisee sitten, tehdäänkö valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Heinäluoman mukaan isossa kuvassa yleiskaava pysyy samana. Hallinto-oikeuden päätös silti hämärtää Heinäluoman mukaan yleiskaavan kokonaiskuvaa.

– Kyse oli suuresta visiosta. Mutta iso kuva pitää edelleen paikkansa, eli se, että Helsinki tulee kasvattamaan asuntomääräänsä, jotta se pystyy palvelemaan tänne muuttavia ihmisiä.

Heinäluoma myöntää, että nyt on kuitenkin keskustelun paikka valtion kanssa, että miten pääkaupungin kasvua tuetaan.

– Meidän tulee keskustella siitä, että miten löydämme keinot kaupungin ja valtion valikoimista tukea ihmisten muuttoliikettä ja kohtuuhintaisen asumisen ratkaisuja.