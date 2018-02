Miksi pörssikurssit luisuvat? Asiantuntijoita lasku ei yllätä: korkojen nousu pelottaa

New Yorkin pörssin osakekurssit laskivat maanantaina hurjaa vauhtia. Kuvassa pörssikauppiaita New Yorkissa maanantaina.

Maanantain kurssilasku on vielä kaukana vuoden 2008 finanssikriisin tasosta, ja Yhdysvaltojen talouden näkymät ovat edelleen hyvät.

Yhdysvaltain osakemarkkinoiden kurssit laskivat maanantaina ennätysvauhtia, mutta osakesijoittajien ei ole vielä syytä panikoida. Näin arvioi Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich.

– Toistaiseksi tämä on terve merkki siitä, että markkinoilla on kahdensuuntaisia liikkeitä, von Gerich sanoo.

Kurssien lasku ei tullut von Gerichille yllätyksenä, sillä markkinoilla on menty useita vuosia ilman korjausliikettä. Samaa mieltä on OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen.

New Yorkin pörssin keskeinen, teollisuusosakkeiden kurssikehitystä mittaava Dow Jones -indeksi putosi maanantaina 4,6 prosenttia, mikä on suurin syöksy sitten vuoden 2011.

Taustalla matalat korot ja pelko inflaatiosta

Korot ovat olleet vuosia poikkeuksellisen matalalla. Yhdysvalloissa valtion lainakorot ovat lähteneet vahvaan nousuun, minkä taustalla on pelko inflaation kiihtymisestä. Inflaatiolla tarkoitetaan sitä, kun tavaroiden ja palvelujen hinnat nousevat ja rahan arvo laskee.

– Nyt, kun inflaation kiihtyminen on alkanut, on huolena, että keskuspankki ottaa elvytyksen pois ja kiristää rahapolitiikkaa. Tämä on osakemarkkinoille ja taloudelle riskitekijä, von Gerich kertoo.

Rahapolitiikan kiristyminen tarkottaa käytännössä sitä, että Yhdysvaltain keskuspankki Fed ei enää esimerkiksi lykkää halpaa lainarahaa markkinoille ja mahdollisesti nostaa korkoja.

Finanssikriisin taso vielä kaukana

Maanantain kurssilasku on jo heijastunut Eurooppaan, mutta Suomen kansantalouteen tämänkaltaisilla liikkeillä ei ole vielä vaikutusta.

Seuraavaksi odotetaan, kauanko lasku jatkuu ja vaikuttaako se talouteen. Von Gerich arvioi, että lasku vaikuttaa Suomen kansantalouteen siinä vaiheessa, kun kyse on kaksinumeroisesta laskusta.

Vuoden 2008 finanssikriisin taso on myös vielä kaukana. Myös OP:n Heiskanen toteaa, että Yhdysvaltojen reaalitalous on kuitenkin vahvalla pohjalla ja näkymät tälle vuodelle ovat edelleen hyvät.

– Toki tämä lisääntynyt heilunta vaikuttaa varmastikin seuraavan vuoden näkymiin jossakin määrin, jos se jatkuu. Itsessään tässä vaiheessa en näe, että tämä muuttaisi olennaisesti talouden näkymiä. Meidän arvioissa oli jo mukana se, että tällaista heiluntaa tulee lisää, sanoo Heiskanen.

Yhdysvaltojen kurssiheilunta heijastunee tulevina päivinä myös Helsingin pörssiin. Heiskanen arvioi sen saattavan heijastua myös erilaisiin kuluttajaluottamuslukuihin. Helsingin pörssi avataan aamukymmeneltä.

