David Bowien Space Oddity soi, kyydissä Tesla – Maailman voimakkain kantoraketti Falcon Heavy laukaistaan tänään avaruuteen

Yhdysvaltalainen SpaceX-yritys laukaisee tänään avaruuteen maailman voimakkaimman raketin Falcon Heavyn.

Raketin hyötykuormakapasiteetti on 64 000 kiloa. Sen tuottama voima on 23 000 kilonewtonia , mikä on yli kaksi kertaa enemmän kuin toiseksi voimakkaimman nykyisin käytössä olevan raketin Delta IV Heavyn.

Historian tehokkaimman kantoraketin Saturn V:n hyötykuormakapasiteetti maan kiertoradalle oli 118 000 kiloa ja työntövoima 34 000 kilonewtonia. Sen käyttö lopetettiin vuonna 1973.

Apollo-kuuohjelmaan kuulunut Saturn V laukaistiin aikanaan lähtöalustalta 39A Floridan Cape Canaveralissa. Falcon Heavy laukaistaan tänään samalta lähtöalustalta.

SpaceX-yrityksen perustajan Elon Muskin mukaan riski tapaturmille on tämän mittaluokan laukaisussa suuri.

– Jo se, että raketti nousisi ilmaan eikä räjäyttäisi laukaisualustaa palasiksi, olisi voitto. Sen teho vastaa neljää miljoonaa paunaa (1,8 miljoonaa kiloa) TNT-räjähdettä, Musk sanoi.

Yksi haasteista on saada Falcon Heavyn 27 rakettimoottoria käyntiin ja toimimaan samanaikaisesti.

Falcon Heavyn kuormana on Elon Muskin Tesla-yrityksen sähköauto, jonka stereoista soi David Bowien kappale Space Oddity.

Laukaisua voi seurata suorana täältä 20:30 lähtien: http://www.spacex.com/webcast (siirryt toiseen palveluun)

Aiheesta muualla:

Watch the SpaceX Falcon Heavy Rocket Launch Today (siirryt toiseen palveluun)