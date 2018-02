Kansalaispuolue: ”Jatkamme omana puolueena, vaikka Väyrynen valittaisiin keskustan puheenjohtajaksi”

Kansalaispuolue aikoo jatkaa omaa elämäänsä, vaikka Paavo Väyrynen valittaisiin keskustan puheenjohtajaksi.

— Jatkamme kansalaispuolueena ja tähän voi jokainen tulla mukaan, sanoo kansalaispuolueen puheenjohtaja Sami Kilpeläinen.

Kansalaispuolue järjesti tänään tiedotustilaisuuden eduskuntavaalikampanjan etenemisestä ja tavoitteista politiikassa. Puheenjohtaja Kilpeläinen ja varapuheenjohtaja Piia Kattelus sanoivat, että kansalaispuolue on ainoa alkiolainen puolue Suomessa.

Paavo Väyrynen ilmoitti viime viikolla tiedotustilaisuudessa, että hän toisi alkiolaisuuden takaisin keskustaan.

— Uskon, että kansalaispuolueen kannattajat olisivat valmiit toimimaan johtamani uuden keskustan puitteissa. He ovat hyväksyneet kansalaispuolueen ohjelman, joka nojautuu alkiolaiseen ihmisyysaatteeseen. Uskon, että myös osa sinisten ja perussuomalaisten kannattajista voisi löytää poliittisen kodin uudesta keskustasta. Alkiolainen allianssi voisi syntyä.

Kansalaispuolue on aiemmin ilmoittanut, että Paavo Väyrynen on puolueen pääministeriehdokas.

— Aika paljon meille on tullut kysymyksiä pääministeriehdokkaastamme. Meillä on edelleen päätös, että Paavo Väyrynen on meidän ehdokas. Emme sulje pois, että tilanteet muuttuvat, Kilpeläinen sanoo.

Kansalaispuolueella ei ole tiedossa kokouksia, jossa asiaa käsiteltäisiin.

Keskusta kipuilee Väyrysen kanssa

Väyrynen toimi aiemmin kansalaispuolueen puheenjohtajana, mutta hän jättäytyi pois paikalta heinäkuussa. Puolueen puheenjohtaja on nykyään Kilpeläinen.

Keskustalaisia on hiertänyt tilanne, jossa Väyrynen on yhtä aikaa sekä keskustan että kansalaispuolueen jäsen. Äänenpainot asiassa ovat kovenneet sen jälkeen, kun Väyrynen ilmoittautui keskustan puheenjohtajakisaan mukaan.

Keskustan sääntöjen mukaan puolueessa ei saa olla kahden puolueen jäsen. Keskustasta on esitetty Väyrysen erottamista, mutta toistaiseksi koviin toimiin ei ole ryhdytty.

Ensimmäinen kompastuskivi asiassa on se, että erottamisen pitäisi toteuttaa keskustan paikallisyhdistys. Väyrynen kuuluu Keminmaan keskustaseuraan, jonka puheenjohtaja hän toimii.

Väyrysen mukaan seura ei ole pohtinut hänen erottamistaan. Nyt keskustassa on mietitty, pitäisikö koko seura erottaa puolueesta.