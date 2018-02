Ylityökielto uhkaa sotkea teiden aurausta – "Jos rupeaa kauheasti mättämään lunta, se tietää viivettä"

Useiden kunta-alan työntekijäjärjestöjen julistamat ylityö- ja vuoronvaihtokiellot vaikuttavat teiden ja katujen kunnossapitoon.

Ylityökiellosta johtuen auraukset ja hiekoitukset joudutaan tekemään normaalin työajan puitteissa.

Esimerkiksi Kouvolan kaupunki tiedottaa (siirryt toiseen palveluun), että vain kaikkein kriittisimmät kohteet kuten reitit sairaalanmäelle Kuusankoskella voidaan hoitaa ylitöinä tai ulkopuolisten urakoitsijoiden toimesta.

Kouvolan kaupungilla on 34 omaa aurayksikköä, ja urakoitsijoita on 36. Tällä hetkellä töitä tehdään aamuseitsemän ja noin iltapäiväneljän välillä.

Kunnossapitopäällikkö on tällä haavaa kuitenkin levollisin mielin.

– Jos katselee ennusteita nyt, niin ei näyttäisi lähipäivinä mitään suurempaa auraustarvetta olevan. Jos nyt rupeaa kauheasti mättämään lunta päivätolkulla, niin se tietää tässä tilanteessa viivettä auraustöihin, Jukka Perttula Kouvolan kaupungilta sanoo.

Maan etelä- ja keskiosaan on saapunut tänään lumisateita (siirryt toiseen palveluun). Päivän aikana lumikuuroja tulee monin paikoin, ja etenkin etelärannikolla lumikuurot voivat olla sakeita. Lumisateita ennustetaan tulevan vielä keskiviikon aikanakin maan etelä- ja keskivaiheilla.

Paloautojen ja ambulanssien päästävä kulkemaan

Myös Kotkan kaupungin kunnossapitopäällikkö Anu Heinikoski muistuttaa, että katujen kunnossapidon ei voi ylityökiellon voimassaollessa olettaa olevan normaalilla tasolla.

Kaupunki tiedottaa, että katujen kunnossapidossa voi olla puutteita työtaistelun aikana. Ylityökiellon vuoksi esimerkiksi auraus ja hiekoitus tehdään pääosin vain päivisin. Normaali aurauskaluston työvuoro alkaa Kotkassa aamulla kello seitsemän.

Kotkassa on ilta- ja yöaikaan varalla kaksi aura-autoa, jotka pitävät tärkeimmät pääväylät, kuten satamaan johtavat tiet puhtaina lumesta. Ylityökiellosta huolimatta on varmistettava, että esimerkiksi paloautot ja ambulanssit pääsevät tarvittaessa kulkemaan.

– Edes kaikkia bussireittejä ei pystytä pitämään ajokunnossa, jos lunta tulee paljon, tekninen johtaja Hannele Tolonen sanoo.

Teiden auraus voi viivästellä myös Pyhtäällä. Kunnan katujen kunnossapidosta huolehtiva Lassila & Tikanoja tiedottaa, että kiinteistöalan työntekijöiden ammattiliitto PAM ry:n julistama ylityökielto vaikuttaa sen palveluihin erityisesti kiinteistöhuollossa.

Kaupunkien välillä eroja

Tilanne vaihtelee eri puolilla maata. Esimerkiksi Tampereella asia on työpäällikkö Kari Pitkäsen mukaan selvitystilassa, eikä ylityökieltoa ole vielä noudatettu.

– On vielä ristiriitaista, että kuinka jyrkkä ylityökielto on. Tässä on tullut joka päivä vähän erilaista tietoa riippuen siitä, keneltä se on tullut. En uskalla ottaa vielä kantaa, että miten toimimme. Katukunnossapito toimii edelleen ainakin normaalin työajan puitteissa ihan varmasti.

Tampereella normaali aurauskaluston työvuoro alkaa viideltä aamulla ja päättyy puoli kahdelta iltapäivällä.

– Toivomme, että kelit eivät huonone tästä. Jos tulee vastaava lumisade kuin viime viikolla, niin sitten täytyy kyllä käydä keskusteluja, että miten toimitaan. Eihän tässä voida vaarantaa kenenkään terveyttä ja turvallisuutta niin, että jos tulee jokin akuutti tilanne niin lyömme hanskat tiskiin ja toimimme vain normaalin työajan puitteissa. Kyllähän tässä täytyy jokin järki käteen ottaa.

Turussa teiden aurauksen hoitaa Kuntec Oy, jota JHL:n ylityökielto ei koske.

Sopimusneuvottelut edelleen käynnissä

Kunta-alan työsopimusneuvottelut kaatuivat sunnuntaina erimielisyyteen lomarahaleikkausten kompensoinnista. Palkansaajajärjestöt vaativat 150 miljoonan euron korvausta tänä ja ensi vuonna.

Kuntatyönantaja KT ei hyväksy vaatimusta, koska lomarahojen leikkaamisesta on sovittu kilpailukykysopimuksessa. KT:n mielestä vaaditut summat ovat kohtuuttomia.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellot ovat voimassa toistaiseksi. Kunta-alan sopimusneuvottelut ovat edelleen käynnissä.