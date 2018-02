Avustusjärjestöt varoittavat: Palautettavat syyrialaispakolaiset uhkaavat joutua keskelle väkivaltaa

Venäjän väliintulo Syyriassa on vahvistanut Bashar al-Assadin hallituksen asemia. Avustusjärjestöjen mukaan Syyria ei edelleenkään ole turvallinen paikka palautettaville pakolaisille.

Avustusjärjestöjen mukaan on harha kuvitella, että pakolaiset voisivat palata turvallisesti.

Norjan pakolaisneuvoston ja neljän muun avustusjärjestön mukaan (siirryt toiseen palveluun) mielikuva Syyrian tilanteen rauhoittumisesta ei pidä paikkansa. Vaikka viime vuonna väkivalta väheni joillakin alueilla, tilanne on heikentynyt Syyrian muissa osissa.

Pakkopalautukset ja painostus voivat johtaa siihen, että satojatuhansia Syyrian taisteluja paenneita siviilejä pakotetaan takaisin keskelle Syyriassa jatkuvaa väkivaltaa, varoittavat useat avustusjärjestöt.

Syyrian naapurimaissa ja Euroopassa keskustellaan entistä enemmän syyrialaisten kotiinpaluusta. Esimerkiksi Turkki, joka on vastaanottanut yli 3,5 miljoonaa syyrialaispakolaista, on alkanut valmistella pakolaisten paluuta Syyriaan.

Tervetulotoivotus vaihtui rynnäkkökivääriin

Turkin suhtautumista Syyrian kriisin alkuvaiheessa on kiitelty, mutta sittemmin asenteet ovat jyrkentyneet. Turkkia on viime aikoina syytetty jopa pakenevien syyrialaisten tulittamisesta rajalla (siirryt toiseen palveluun).

Turkin hallitusta kannattavan lehdistön mukaan ihmiset voivat palata koteihinsa, kunhan Turkin sotilasoperaatiot Pohjois-Syyriassa päättyvät (siirryt toiseen palveluun).

Turkilla on tällä hetkellä käynnissä hyökkäys kurdien asuttamalle Afrinin alueelle. Turkin presidentti on puhunut alueen palauttamisesta oikeille omistajilleen (siirryt toiseen palveluun). Turkkilaislausuntojen on jopa tulkittu merkitsevän, että Turkki suunnittelee alueen väestön vaihtamista kurdeista arabeiksi.

Suhtautuminen pakolaisiin on tiukentunut monissa maissa. Tom Kankkonen / Yle

Libanonissa odotetaan

Libanon on väkilukuun suhteutettuna ottanut vastaan eniten syyrialaispakolaisia. Libanon ei kuitenkaan maan pääministerin mukaan (siirryt toiseen palveluun) suunnittele pakkopalautuksia, vaikka tämäkin vaihtoehto on ollut esillä keskusteluissa. Runsaan viiden miljoonan asukkaan Libanonissa on arvioitu olevan ainakin puolitoista miljoonaa syyrialaispakolaista.

Avustusjärjestöt toivovat, että Syyrian naapurimaille annettaisiin enemmän apua pakolaisten auttamiseksi. Naapurimaiden jättäminen yksin on järjestöjen mukaan lisännyt paineita syyrialaisten palauttamiseksi.

Pakolaisten kotiinpaluun pitäisi olla vapaaehtoista Jan Egeland, Norjan pakolaisneuvosto

Pakolaisten kotiinpaluun pitäisi tässä vaiheessa olla vapaaehtoista ja perustua hyvin tarkkaan kuvaan tilanteesta palautettavien kotiseuduilla, sanoo Norjan pakolaisneuvoston pääsihteeri Jan Egeland.

Egelandin mukaan tällä hetkellä väkivalta jatkuu myös niillä alueilla, joiden rauhoittamisesta on sovittu Venäjän, Turkin ja Iranin kesken. Kohteina on ollut muun muassa sairaaloita ja kouluja.

Pakolaisten määrä kasvussa

Avustusjärjestöjen mukaan viime vuonna yli 700 000 ihmistä palasi kotiin. Vuoden 2017 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana noin 2,4 miljoonaa ihmistä joutui jättämään kotinsa. Jokaista kotiinpalaajaa kohden oli siis yli kolme uutta pakolaista.

Suurin osa koteihinsa palanneista oli sisäisiä pakolaisia, muun muassa Alepposta. Kaupungin taistelut loppuivat kun hallitusta tukevat joukot valtasivat viimeisetkin kapinallisalueet.

Kun monelle itä-aleppolaiselle avautui mahdollisuus palata kotiin, kapinallistaistelijat, heidän kannattajansa ja perheenjäsenensä matkasivat toiseen suuntaan, pois kaupungista.

Lue tästä afganistanilaisten palautuksista. Suomi jatkaa palautuksia Afganistaniin.