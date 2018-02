KRP kertoo tänään Turun puukotuksista: "Motiivista muutama sana" – katso suora lähetys klo 12.55 alkaen

Keskusrikospoliisi on saanut valmiiksi vajaat puoli vuotta kestäneen tutkinnan Turun keskustassa elokuussa tapahtuneesta joukkopuukotuksesta.

Elokuun 18. päivänä tehdyssä puukotusiskussa kuoli kaksi ja haavoittui kahdeksan ihmistä. Marokkolainen Abderrahman Bouanane otettiin kiinni puukotuksista epäiltynä heti tapahtumien jälkeen.

Miestä epäillään terroristisessa tarkoituksessa tehdystä kahdesta murhasta ja kahdeksasta murhan yrityksestä. Keskusrikospoliisi ilmoitti puukotusten jälkeisenä päivänä tutkivansa tekoa terroristirikoksena.

Keskusrikospoliisi on selvittänyt muun muassa puukotuksesta epäillyn motiivia. Tutkinnajohtaja, rikoskomisario Olli Töyräs totesi tiistaina Ylelle, että tiedotustilaisuudessa kerrotaan siitä "muutama sana".

Syyte nostettava helmikuun loppuun mennessä

Epäillyn jäljiltä on löytynyt videomateriaalia ja paperille kirjoitettu julkilausuma. Motiivia puukotuksille on yritetty selvittää luonnollisesti myös kuulusteluissa, joissa Bouanane on myöntänyt puukotukset. Hänelle on tehty mielentilatutkimus, joka on valmistunut.

Esitutkinnassa on kuultu kymmeniä ihmisiä.

Esitutkinnan valmistumisen jälkeen asia menee syyteharkintaan. Syyttäjän on nostettava syytteet Bouananea vastaan viimeistään helmikuun loppuun mennessä. Syyttäjän arvion mukaan aikataulussa pysytään.

Tutkinnanjohtaja Olli Töyrään lisäksi tiedotustilaisuudessa Vantaalla ovat paikalla apulaispäällikkö Tero Kurenmaa Keskusrikospoliisista ja erikoistutkija Pekka Hiltunen Suojelupoliisista.

Tutkinnnanjohtajaa haastatellaan tässä lähetyksessä varsinaisen tiedotustilaisuuden jälkeen.