Presidentti Niinistö valtiopäivien avajaisissa: "Kansanvalta tuppaa toimimaan niin, että viime kädessä terve järki voittaa"

Presidentti Sauli Niinistö varoitteli valtiopäivien avajaispuheessaan tuudittautumasta siihen, että nopea talouskasvu hoitaisi julkisen talouden ongelmat.

– Nyt on kyettävä varjelemaan kasvua ja turvaamaan sen jatkuminen. On ymmärrettävää, että niukkojen vuosien ja leikkausten jälkeen on kertynyt menopaineita ja täyttämättömiä tarpeita. Niitä on hyvä arvioida, Niinistö sanoi puheessaan eduskunnassa.

Talouden käänne parempaan ei kuitenkaan tarkoita sitä, että siihen tulisi tuudittautua ja elää leveästi, entinen valtiovarainministeri Niinistö muistutti.

– Tähän harhaan ei nyt ole varaa. Olemme vasta kohtaamassa ikärakenteen muutoksen kovimmat paineet ja vieläpä valmiiksi velkaisina.

Niinistö esitti jälleen toiveen siitä, että talouseliitti näyttäisi taloudellisessa maltissa esimerkkiä.

– On helppo julistaa malttia, mutta erityisesti talouden toimijoiden ja päättäjien kannattaa muistaa, että parhaiten puhuu itse annettu esimerkki.

Valtiopäivien avajaiset eduskunnassa helmikuussa 2018. Martti Kainulainen / Lehtikuva

Eduskunnalla edessä vaikea kevät

Niinistö muistutti puheessaan, että eduskunnalla on edessään monia suuria ja keskustelua herättäneitä asioita. Kevätistuntokaudella käsiteltävänä on muun muassa tiedustelulain uudistus, jonka edistämistä Niinistö on toivonut jo pitkään.

– Sote-uudistus, tiedustelulait – ne eivät ole yksiselitteisen helppoja ratkaistavia. Toivoisin, että sekin tulisi, puolelta ja toiselta esiin, ettei kukaan julistaudu ehdottoman totuuden haltijaksi. Kansanvalta tuppaa toimimaan niin, että viime kädessä terve järki voittaa, kansa ymmärtää argumentit, ei agitaatiota. Siis järjen äänen, ei yllytystä, Niinistö sanoi.

Niinistö toisti toiveensa siitä, että presidentin ja eduskuntapuolueiden puheenjohtajien yhteistyötä kehitetään edelleen.

Tähän mennessä presidentti ja puheenjohtajat ovat keskustelleet turvallisuuteen liittyvistä asioista, mutta Niinistö toivoi, että jatkossa esille voitaisiin ottaa myös muita asioita, joilla on pitkä vaikutus vaalikausien yli.

Esimerkkeinä Niinistö mainitsi ilmastonmuutoksen, EU-politiikan ja yhteiskunnan rakenteiden liikkeet.

– Niistäkin olisi hyvä keskustella päivänpolitiikan ulkopuolella. Jos foorumia siihen tarvitaan, tarjoan mielelläni sellaisen. Ellei aihe kuulu presidentin rooteliin, niin hiljaisena isäntänä voin silti luoda puitteet keskustelulle, Niinistö sanoi.

Keskusteluilla eduskuntapuolueiden puheenjohtajien kanssa voitaisiin Niinistön mukaan löytää pidempi yhtenäinen linja, joka ei katkeaisi hallitusten vaihtuessa.

EU-politiikassa oltava hereillä

Puheessaan Niinistö nosti esiin myös EU-politiikassa odotettavissa olevat muutokset.

– EU:sta ei ole tulossa liittovaltiota, mutta paikoin hiipien syvenevä integraatio voi luoda Suomelle myös visaisia pulmia.

Pulmilla Niinistö viittasi euron kehittämissuunnitelmiin ja mahdollisiin ehdotuksiin yhteisvastuun lisäämisestä, joita erityisesti Ranskan presidentti Macron on pitänyt esillä.

– Suomen on syytä olla tässäkin prosessissa hereillä ja toimijana. Periaatteelliselle keskustelulle on tilausta.

Puheensa Niinistö päätti vetoomukseen luottamuksen säilyttämisestä.

– Meidän tehtävänämme on ennakoida kansalaisten tuntoja, ottaa ne tosissaan. Luottamus kansanvaltaan kasvoi itsenäisessä Suomessa vuosikymmenten mittaan. Meidän on oltava joka päivä tuon luottamuksen arvoisia.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja eduskunnan puhemies Paula Risikko kättelevät. Roni Rekomaa / Lehtíkuva

Risikko: Jokaista tarvitaan hyvää tekemään, myös Niinistön vauvaa

Myös eduskunnan uusi puhemies, Paula Risikko (kok) puuttui heti puheensa aluksi presidentti Niinistön esiin ottamaan huoleen julkisen talouden kurista. Risikon mukaan valoisammat ajat eivät saa rakenteellisia ongelmia katoamaan.

Risikko lupasi kansanedustajien puolesta, että eduskunta ei jätä tekemättä muun muassa päätöksiä muun muassa eduskunnan kevätkautta leimaavista sote-paketista ja tiedustelulakiesityksestä.

Risikko vetosi eduskunnan vastauspuheessaan presidentille luottamusyhteiskuntaan.

– Koskaan ei ole liian myöhäistä, mutta toisaalta koskaan ei ole liian aikaista, Risikko vetosi siihen, että eheässä Suomessa kaikki pidetään mukana.

Samaa asiaa Risikko painotti myös, kun hän poikkesi valtiopäivien avajaisten muodollisuuksista ja toivotti onnea presidentti Niinistön ja rouva Haukion pienelle pojalle koko eduskunnan puolesta.

– Onnea uudelle tulevaisuuden tekijälle.