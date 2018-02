Liukas keli vain pahenee illan aikana – Töölön sairaalassa leikkausjonot ruuhkautuneita

Teiden pinnat ovat olleet poikkeuksellisen liukkaita etelässä, eikä helpotusta ole luvassa. Kelivaroitus on voimassa Uudellamaalla, Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa.

Suomenlahdelta ja Laatokalta on saapumassa sadealue, jonka aikana lunta voi sataa sakeasti, kertoo Ylen meteorologi Matti Huutonen. Auraamattomille pikkuteille ja jalkakäytäville satava pakkaslumi kiillottaa jään pintaa muuttaen sen erittäin liukkaaksi.

Päivystysleikkauksissa poikkeuksellista ruuhkaa

Töölön sairaalassa teiden liukkaus on aiheuttanut poikkeuksellista ruuhkaa jo viime viikon alusta lähtien. HUSin toimialajohtaja Jarkko Pajarinen arvioi, että tavalliseen tilanteeseen verrattuna kuormitus on kaksin- tai jopa kolminkertainen.

– Meillä on poikkeuksellisen paljon päivystysleikkauksia odottavia potilaita, joista isolla osalla on kaatumistapaturmien aiheuttamia vammoja, Pajarinen kertoo.

Yleisimmät murtumavammat tulevat olkaluuhun sekä nilkkoihin ja sääriin. Töölössä hoidetaan leikkausta vaativat potilaat, kun taas pienemmät vammat kaupungin päivystyspisteissä.

– Siellä voi olla vielä suurempi kuormitus, Pajarinen sanoo.

Pajarinen ennakoi, että vaikka keli paranisi, leikkausjonojen purkamiseen menee useita päiviä. Kunta-alan työntekijöiden maanantaina ja tiistaina käynnistämä ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei ole toistaiseksi suoraan vaikuttanut sairaalan toimintaan.

Tiet voivat muuttua erittäin vaarallisiksi

Huutonen kertoo, että sadealue iskee etelärannikolle ja Kaakkois-Suomeen illan ja yön aikana. Lunta voi tulla kymmenkunta senttimetriä. Yön aikana tiet voivat muuttua jopa erittäin vaarallisiksi.

Lumisadetta on saatu maanantain ja tiistain aikana myös Ranskassa ja Espanjassa. Espanjan pääkaupungissa Madridissa lentoja on myöhästynyt lumen takia. Jopa Marokossa ja Algeriassa on satanut hieman lunta tiistain aikana.

Suomessa sää jatkuu talvisena, mutta kovimmat pakkaset ovat heikkenemässä ympäri maata.