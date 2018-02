HSL valitsi lainvastaisen tekniikan? Kauan odotettu matkakorttien latauspalvelu viivästyy taas

Korttilataamisen kilpailutus on poikinut valituksia. Finanssivalvonnan linjauksen perusteella HSL on valinnut laittoman tekniikan.

Helsingin seudun liikenteen (HSL) matkakorttiuudistuksen piti olla alun perin valmiina jo vuosia sitten. Monien viivästysten ja lukuisten mutkien jälkeen valmista piti olla viimeistä silausta myöten tämän vuoden alussa.

Sen viime silauksen piti olla uuden matkakortin lataaminen verkkopankissa eli kortin päivittäminen käyttökuntoon vaikkapa kotona oman tietokoneen ääressä. Nykyisin lataaminen on mahdollista tehdä automaateilla, R-kioskeissa ja tietenkin HSL:n palvelupisteissä.

Halvin yhtiö valittiin kumppaniksi

HSL valitsi viime vuoden joulukuussa verkkopankkipalvelun toteuttajaksi ruotsalaisen Trustly Ab:n. Se käyttää maksusovelluksessaan niin sanottua screen scraping -tekniikkaa.

– Kilpailutuksen lopputuloksena valittiin paras yhtiö. Trustly oli oleellisesti edullisin tässä kategoriassa. Tietenkin tämä teknologia-asiakin oli esillä, ryhmäpäällikkö Risto Vaattovaara HSL:stä kertoo.

HSL:n hallituksen pöytäkirjoista selviää, että Trustlyn tarjous oli ylivoimaisesti halvin. Muiden hintapyynnöt olivat vähintään kaksinkertaisia.

Finanssivalvonnan linjaus yllätti

Vain kuukausi HSL:n hallituksen hankintapäätöksen jälkeen Finanssivalvonta (Fiva) linjasi (siirryt toiseen palveluun), että kyseistä tekniikkaa ei voi käyttää Suomessa, koska se on vastoin kansallista maksupalvelulakia.

Trustly käy parhaillaan neuvotteluja Fivan kanssa tekniikkansa soveltuvuudesta Suomeen. Fivan linjaus on tullut mahdollisesti yllätyksenä muillekin screen scraping -tekniikkaa käyttäville yrityksille, koska kyseinen tekniikka on aivan luvallisesti käytössä monissa EU-maissa.

– Me seuraamme tätä keskustelua tiiviisti, että selviäisi miten tässä edetään. Mutta ei tässä mitään paniikkia ainakaan vielä ole, Vaattovaara sanoo.

Vaattovaara arvioi, että asiaan saadaan jokin ratkaisu joko ennen tai jälkeen kesälomien. Silloin matkakortin nettilataaminen olisi jälleen myöhässä lisää, tällä kertaa puolisen vuotta.

Verkkopankkilataamisen aikataulu on myös kytköksissä uuteen vyöhykeperusteiseen tariffiuudistukseen sekä kokonaan uuteen matkakorttiin.

Sopimus voidaan myös purkaa

Loputtomiin HSL ei aio silti odottaa. Mikäli Fivan kanssa käytävät neuvottelut eivät johda toivottuun lopputulokseen, tehty sopimus voidaan purkaa.

– Ilman muuta. Emme lähde sitoutumaan sellaiseen, mikä ei ole Suomessa sallittua, Vaattovaara sanoo.

Kilpailutuksen voittanut Trustly ottaa muuttuneen tilanteen vielä rauhallisesti. Yhtiö käy parhaillaan neuvotteluja Fivan kanssa tekniikkansa soveltuvuudesta Suomeen. Fivan tammikuussa ilmoittama linjaus oli yhtiölle yllätys.

– Se on hieman yllättävä, koska meillä oli joulukuussa [kun sopimuksesta kilpailtiin] toinen käsitys Fivan tulkinnasta, toimitusjohtaja Oscar Berglund toteaa.

Berglund korostaa, että he neuvottelevat nyt Fivan kanssa kaikessa rauhassa ja niin kauan kuin on tarpeen. Hän on myös haluton pohtimaan sitä, että HSL:n kanssa tehty sopimus jouduttaisiin mahdollisesti purkamaan.

– En ryhdy spekuloimaan tällaista hypoteettista kysymystä enkä tulevia tapahtumia, Berglund toteaa lyhyesti.

HSL:n järjestämän kilpailutuksen lopputulos ei tyydyttänyt kaikkia siihen osallistuneita. Toiseksi halvimman tarjouksen tehnyt yhtiö reklamoi päätöksestä ja on laatinut siitä myös valituksen markkinaoikeuteen.

HSL:n hallitus hylkäsi tammikuussa hankintapäätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen. Markkinaoikeudessa kilpailutuksista tehtyjen valitusten käsittely kestää tavallisesti reilut kahdeksan kuukautta.

