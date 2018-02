Perhe luuli pihapiirin otusta tavalliseksi linnuksi – osoittautuikin Suomessa äärimmäisen harvinaiseksi kyyhkyseksi

Mistä on kyse? Lappeenrannassa ja Haminassa on parhaillaan harvinainen idänturturikyyhky.

Laji on tavattu Suomessa 28 kertaa.

Idänturturikyyhky talvehtii Kiinan eteläpuolella.

Lappeenranta

Lappeenrannan Joutsenossa ilmestyi omakotitalon ikkunan alle ruokintapaikalle Suomessa harvinainen idänturturikyyhky. Ensimmäisen kerran kyyhky havaittiin 30.12.2017. Sen jälkeen pihalla on riittänyt vilskettä, kun parhaimmillaan 50 lintubongaria on halunnut päästä linnun näkemään.

Idänturturikyyhky on havaittu Suomessa tätä ennen vain vain 26 kertaa.

– Idänturturikyyhky pesii Afganistanista ja Kazakstanista itään Mongolian itäpuolelle ja talvehtii muun muassa Kiinan eteläosissa, kertoo Jan Södersved Birdlife Suomesta.

Lappeenrannan Joutsenossa idänturturikyyhky vierailee Eija Kärkkäisen talon pihapiirin ruokintapaikalla säännöllisesti aina aamupäivällä.

– Ensin ajattelin, että se on joku muu tavallinen lintu. Sitten katsoimme lintukirjoista ja päädyimme, että idänturturikyyhky se on.

Kärkkäiset kirjasivat havaintonsa tammikuun lopussa järjestetyssä pihabongaus-tapahtumassa. Sen jälkeen lintupiireissä alkoi vilske. Paikallisesta lintutieteellisestä yhdistyksestä vielä käytiin varmistamassa lajimäärityksen oikeellisuus.

– Tämä on ihana tunne. Näitä kauniita lintuja on kiva katsoa, kertoo Eija Kärkkäinen.

Idänturturikyyhky nauttii Kärkkäisten ruokintapaikalla kauraa, ohraa ja murskattua auringonkukan siementä. Tänä talvena idänturturikyyhkystä on Suomessa myös toinen havainto, kun Haminan Hevoshaassa idänturturikyyhky on majaillut 24. tammikuuta alkaen.

Idänturturikyyhky on vieraillut Kärkkäisten ruokintapaikalla omenapuiden juurilla joulukuun lopulta lähtien. Petri Kivimäki /Yle

Selviää talvesta

Keskiviikkoaamuna lunta satelee hiljalleen Kärkkäisten pihapiirissä. Männyn latvoja tiirailee Eija Kärkkäisen lisäksi lappeenrantalainen pitkän linjan lintuharrastaja Esa Sojamo. Hän oli täällä myös viime lauantaina ja onnistui näkemään idänturturikyyhkyn.

– Se on pulua pienempi kyyhky. Sen selkäpuoli on kauniisti ruosteenruskean ja harmaan kirjava. Linnun pää on harmaa ja kaulassa on tumma sepelaihe, kertoo Sojamo.

Sojamo on kiertänyt linturetkillään eri puolilla maapalloa ja on tavannut idänturturikyyhkyn pesimässä Uralilla. Talvehtimassa sen pitäisi nyt olla Intiassa.

– Näitä Siperian lintuja on ruvennut jostain syystä talvehtimaan ihan poikkeavissa suunnissa. Esimerkiksi taigauunilintu on sellainen lintu, jota takavuosina nähtiin täällä kovin harvoin. Nyt se on runsastunut syksyisin, ja ne suunnistavat täältä Espanjan ja Kanariansaarten suuntaan.

Lauantaina idänturturikyyhky oli istuskellut läheisissä männyissä, joista se muutaman kerran lensi pihan omenapuuhun. Niiden alla on ruokintapaikka jyvineen, siemenineen ja läskimakkaroineen.

Tällä kertaa idänturturikyyhky ei meille näyttäydy. Pelkäämme jo, onko se paleltunut. Jan Södersved Birdlife Suomesta tosin kertoo, että idänturturikyyhkyllä on hyvät mahdollisuudet selvitä talvesta, jos vain ruokaa riittää.

Pari tuntia poistumisemme jälkeen Eija Kärkkäinen soittaa.

– Nyt se tuli tänne takaisin. Ei ole paleltunut.