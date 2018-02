"Putinin joukkue" houkuttelee riveihinsä venäläisiä olympiaurheilijoita – tästä on kyse kiekkotähti Ovetshkinin tempauksessa

Вы все прекрасно знаете, что даже в личном виде спорта всегда важна командная работа вместе с тренерами и друзьями-спортсменами в эстафетах, к которым я всегда трепетно отношусь не только на соревнованиях, но и в жизни. Я никогда не скрывал и не буду скрывать, что поддерживаю нашего президента страны Владимира Путина и разделяю его ценности и взгляды. Я могу с уверенностью сказать, что Putin Team - это моя команда. Это мой выбор. Я в PutinTeam!#PutinTeam #КомандаПутина

A post shared by Anton Shipulin (@anton_shipulin) on Feb 2, 2018 at 8:23am PST