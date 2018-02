Painajaismaisen kouluajan läpikäynyt Katri laati ohjeet kiusattujen nuorten auttamiseen – "Emme saa ikinä vähätellä väkivallan, syrjinnän ja yksinäisyyden seurauksia"

Kun kiusatuksi tullut nuori uskoutuu kokemuksistaan, kuulija sortuu helposti painamaan kaiken villaisella.

– Moni kiusattu kertoo ottaneensa vaikka 15-vuotiaana esille, että ei esimerkiksi saa unta kiusaamisen vuoksi. Hänelle sanotaankin: mennyt on mennyttä, kertoo kokemusasiantuntija Katri Salmi.

Salmi tietää mistä puhuu, sillä hän on itse kokenut kiusaamista lapsena ja nuorena. Nykyisin Salmi työskentelee kiusaamisasioiden tuki- ja neuvontakeskus Valopilkussa (siirryt toiseen palveluun), ja keskustelee paljon nuorten ja nuorten aikuisten kanssa.

– Käännän sen niin, että mitä jos me aikuiset olisimme vuosia olleet työpaikkakiusattuja ja sinun pitäisi mennä sanomaan asiasta. Kollega sanoisikin, että älä välitä. Miltä se sinusta tuntuisi, Salmi heittää.

Hän muistuttaa, että kiusaamisella voi olla vakavia seurauksia.

– Kiusaaminen vaikuttaa paljon identiteetin muovaantumiseen ja tunne-elämään. Se voi aiheuttaa mielenterveysongelmia. Ryhmästä syrjityllä ihmisellä stressitasot alkavat nousta. Ne ovat aika vakavia asioita, ja sen takia emme saa ikinä vähätellä henkisen ja fyysisen väkivallan, syrjinnän ja yksinäisyyden seurauksia, Katri Salmi napauttaa.

Salmi kertoi kokemuksistaan Ylelle kolme vuotta sitten.

Kostonhalu on käytävä läpi

Salmi on kerännyt pari vuotta talteen nuorten omia näkemyksiä siitä, miten he toivovat kiusaamiskokemuksiaan käsiteltävän. Hän kehitti keskustelujen ja tukikeskus Valopilkun julkaiseman oppaan pohjalta vertaistukimallin, jota voidaan käyttää apuna jälkihoidossa.

Malli tarjoaa työkaluja kokemuksista keskusteluun ja kiusatun tunteiden käsittelemiseen. Myös epämiellyttävät tunteet, kuten viha ja häpeä, on kohdattava.

– Kiusattujen pitää päästä puhumaan vihasta ja vaikkapa kostoajatuksista niin, että heitä ei tuomita. Ne ovat aika isoja juttuja, kun niitä aletaan sanoittaa ja niitä puretaan. Siten voidaan mahdollisesti päästää siitä vihasta irti, Salmi kuvailee.

Salmi on kehittänyt myös keinoja, joilla tuetaan itsetuntoa. Se on tärkeää, koska kiusatun käsitys omasta itsestä voi olla hataralla pohjalla.

– Monet kiusatut ovat hukassa itsensä kanssa, missä he ovat hyviä, minkälainen heidän minäkuvansa ja persoonallisuutensa on.

Mallin sisältämät työkalut sopivat kelle tahansa aikuiselle, joka työskentelee nuorten kanssa: nuoriso-ohjaajalle, opettajalle, terveydenhoitajalle.

Salmi haaveilee, että tulevaisuudessa opasta myydään koulutuksen kera. Mahdolliset tuotot menisivät kiusaamista kokeneiden nuorten virkistystoimintaan.

Ryhmässä oma kokemus ei olekaan enää ainoa

Keräämiensä ohjeiden pohjalta Katri Salmi vetää Lahdessa vertaistukiryhmää, joka koostuu kiusatuiksi tulleista 14–30-vuotiaista nuorista. Kokoontumiskertoja on seitsemän.

Ryhmässä edetään askel askeleelta. Ensin puhutaan mielenterveydestä ja tunteista, joita kiusaaminen herättää. Loppua kohti edetään tilanteeseen, jossa vähennetään kiusaamisen käsittelyä ja aletaan etsiä nuoren omia vahvuuksia sekä puhua tulevaisuudesta.

Monelle kiusatuksi tuleminen on niin henkilökohtainen kokemus, että he kokevat olevansa ainoita, jotka ovat joutuneet henkisen ja fyysisen väkivallan kohteeksi.

– Ryhmässä he pääsevät kuuntelemaan toisten tarinoita ja saavat ehkä jopa ahaa-elämyksiä, että hei minä en olekaan yksin, vaan meitä on muitakin. Tämä ei olekaan häpeän asia, ja me pystymme kääntämään elämämme, Salmi kuvailee.

Palapeli ehjäksi

Katri Salmi toivoo, että hajallaan olevat palaset alkaisivat ryhmässä loksahdella paikalleen. Tärkeä tavoite on, että kiusatut löytävät keinoja tehdä hyviä asioita oman elämänsä eteen.

Niin on käynyt aiemmin pilottiryhmään osallistuneille nuorille, joita Salmi on tavannut jälkeenpäin.

– On ollut ihana huomata, että yksi on lähtenyt työelämään, yksi on alkanut seurustella ja opiskella yliopistossa, hän iloitsee.

Muutama vertaistukea saanut nuori on muuttanut toiselle paikkakunnalle töiden perässä. Salmen mukaan tämä kertoo siitä, miten paljon esimerkiksi sosiaalisten tilanteiden pelko on heillä pienentynyt.

Hän vertaa voimaantuneita nuoria tuhkasta nousevaan Fenix-lintuun.

– Olen vuodattanut satoja kyyneleitä, kun olen ollut niin ylpeä siitä, minkä työn he ovat tehneet itsensä eteen, Salmi sanoo onnellisena.