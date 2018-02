Liikennevaloista ei piitata: Pahimmissa paikoissa 100 autoa vuorokaudessa ajaa päin punaista Tampereella

Punaisia päin ajetaan eniten risteyksissä, joissa on paljon työmatkaliikennettä. Liikenteen henkilövahingoista viidesosa tapahtuu valo-ohjatuissa liittymissä.

Tampereella on tarkkailtu viime syksystä lähtien, miten liikennevaloja noudatetaan. Kaupunki on tiettävästi ensimmäinen Suomessa, joka on ryhtynyt hankkeeseen.

Alustavat tulokset ovat synkkiä. Kaupungissa on liittymiä, joissa yli 100 ajoneuvoa ajaa yhden vuorokauden aikana päin punaisia.

Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia ei näistä syistä Tampereella ole onneksi ollut. Heljä Aarnikko

Ilmiö on yleisintä risteyksissä, joissa on paljon työmatkaliikennettä. Holtittomimpia ovat iltapäivän ruuhkatunnit.

– Yhtä lailla jalankulkijat ja pyöräilijät jättävät punaisen valon huomiotta. Tyypillisempää tämä on kuitenkin autoilijoille, Tampereen kaupungin liikenneinsinööri Heljä Aarnikko toteaa.

Kaupunkilaisia haastetaan mukaan

Liikenteen henkilövahingoista viidesosa tapahtuu valo-ohjatuissa liittymissä. Joka kolmas vahingoista johtuu siitä, että on kävelty punaisia päin.

– Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia Tampereella ei viimeisten viiden vuoden aikana ole näistä syistä onneksi ollut.

Pahimmat paikat Heljä Aarnikon mukaan ovat Tampereella Kangasalantie ja Juvankatu, joissa on monta kaistaa ja paljon ajoneuvoliikennettä. Samanlaisia paikkoja ovat Lahdenperänkatu ja Lempääläntie.

Tampereella on avattu netissä karttakysely, jossa toivotaan kaupunkilaisten kertovan omasta mielestään pahimmista liittymistä. Tämä antaa viranomaisille mahdollisuuden tutkia tilannetta ja tarvittaessa puuttua asiaan.