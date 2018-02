Lumi katoaa moottorikelkkojen alta Etelä-Suomessa – "Ajokausi lyhentynyt neljästä kuukaudesta neljään viikkoon"

Vähälumiset talvet ovat ajaneet kelkkaharrastajat ahtaalle eteläisessä Suomessa. Ajokausi on lyhentynyt, koska lunta ei ole.

– Kun aloitin harrastuksen, täällä oli ajokeliä neljäkin kuukautta. Nyt ei välillä meinaa olla edes neljää viikkoa, sanoo Päijät-Hämeen moottorikelkkailijoihin kuuluva Juha Nuuttila.

Siksi monet ovat päätyneet myymään moottorikelkkansa. Kallista peliä ei kannata seisottaa tallissa, jos ajamaan ei pääse kuin muutaman viikon ajan. Nuuttila itse teki toisenlaisen ratkaisun: hän vaihtoi ison, kalliin kelkkansa pieneen ja ketterään.

– Etelä-Suomen reiteillä tällaiset pienetkin kelkat toimivat oikein loistavasti. Täällä ei ole pitkiä erämaavälejä, että jos se hajoaa, niin ei tarvitse 50 kilometriä tarpoa metsässä tielle päästäkseen. Lappi on sitten eri asia.

Leudot, vähälumiset talvet näkyvät myös seurojen harrastajamäärissä. Päijät-Hämeen moottorikelkkailijat ovat menettäneet viime vuosina satoja jäseniä.

– Jäsenmäärä on pudonnut aika paljon sitten 2000-luvun alun. On tultu reilusta neljästä sadasta reiluun sataan. Jäsenmaksuja tulee siis vähemmän ja on ollut pakko jättää asioita totetuttamatta. Toisaalta kun on ollut huonoja talvia, niin ei ole reitin lanauskuluja.

Juha Nuuttila on harrastanut kelkkailua pitkään. Markku Lähdetluoma/Yle

Jäsenkadon lisäksi kelkkakerhoa vaivaa sama tauti kuin muutakin seuratoimintaa: talkooväkeä on vaikea saada. Nuuttilan mukaan aktiivista väkeä tarvittaisiin muun muassa reittien merkitsemiseen ja niiden purkamiseen. Talkoissa pyörivät kuitenkin vuodesta toiseen samat naamat eikä uusia tule.

– Kelkkailla haluttaisiin, mutta sen eteen ei olla valmiita tekemään ruumiillista työtä. Moni kyllä sosiaalisessa mediassa kyselee, että koska pääsee ajamaan, mutta kun laitamme sinne talkookutsun, ei väkeä ole hirveästi hommiin lähdössä.

Vähälumiset urat ovat liukkaita ja pomppuisia

Päijät-Hämeen moottorikelkkailijoilla on Lahden seudulla reilut 250 kilometriä merkittyjä kelkkareittejä. Jos mukaan lasketaan yhteistyökerhojenkin reitit, kertyy ajettavaa noin 500 kilometriä. Reittejä ylläpidetään yhteistyöllä.

– Juuri oltiin Asikkalassa auttamassa. Raivattiin tykkylumen kaatamia puita reitiltä, että saadaan reitti auki ja päästään ajamaan.

Merkityt reitit ovat harrastajille ainoa väylä ajonautintoihin. Kelkkailu vaatii aina maanomistajan luvan.

– Helpointa on, että kerho hoitaa reitityksen ja luvan kysymisen. Silloin kaikki ajavat varmasti hyväksytyillä reiteillä. Kerhotoiminta perustuu pitkälti reittien ylläpitoon ja mahdollistaa sen, että kelkan ostajat yleensä pääsevät ajamaan luvallisesti jossain.

Päijät-Hämeessä kaikilla reiteillä on tällä hetkellä sen verran lunta, että ajamaan pääsee. Lunta saisi Nuuttilan mukaan kuitenkin tulla lisää.

– Siellä on jäinen pohja, vähän pattinen, että liukastahan se on. Eihän se kaikkien mielestä mikään nautinto ole, mutta ajamaan pystyy ihan turvallisesti.

Jäillä pitää Nuuttilan mukaan olla edelleen varovainen, vaikka paikoin reittejä on saatu merkittyä myös järville. Jään paksuus vaihtelee paikasta riippuen todella paljon.

– Meillekin kävi tuossa niin, kun vähän porailtiin, että 20 senttimetrin pora meni jäästä läpi ja jätettiin kepit laittamatta. Pääsääntöisesti isoilla järvillä on kuitenkin hyvät jäät.

Lahdesta pääsee kelkalla Jäämeren rantaan

Moottorikelkan kuljettamiseen maastossa riittää 15 vuoden ikä. Virallisilla reiteillä tai yleisten teiden yli ei kuitenkaan saa ajaa, jos ei omistaa vähintään t-luokan ajokorttia. Nuuttilan mukaan Päijät-Hämeessä ajokortti on kelkkailijalle lähes välttämätön.

– Urallahan saa ajaa, kun ikä täyttyy. Meillä on kuitenkin niin paljon yleisten teiden ylityksiä, että ilman ajokorttia täällä ei voi ajaa.

Merkityille reiteille saa ajoluvan, jos on moottorikelkkakerhon jäsen. Muille reittien käyttö maksaa päivämaksun, joka on 15 euroa. Ennen pitkää moottorikelkkaletkat olivat reiteillä tuttu näky, mutta Nuuttilan mukaan porukkareissut ovat nykyään harvinaisia.

– Kun ennen tuli lauantaiaamuna yhdeksältä Messilään seuran tukipisteeseen ja kyseli, että mihinkähän olette pojat menossa, pääsi aina mukaan. Nyt kun kelkkailijoita on niin paljon vähemmän, ei ole enää sellaisia porukka-ajoja.

Halutessaan Lahdesta pääsee moottorikelkalla vaikka Jäämerelle asti. Päijät-Hämeen moottorikelkkailijoiden merkitty reitti alkaa Kärkölän Järvelästä ja Nuuttilan mukaan muutamat porukan jäsenet ovat ajaneet Kärkölästä Jäämerelle ja takaisin.

Nuuttila itse ei ole vastaavaa reissua tehnyt mutta tuhansia kilometrejä kuitenkin.

– Vuonna 2005 Lähdettiin Messilän rannasta, ajettiin Itä-Suomen kautta kelkoilla Rukalle Kuusamoon ja sitten Keski-Suomen kautta takaisin Messilän rantaan. Neljä päivää sinne ja kolme päivää takaisin. 1 700 kilometriä sinne ja 1 400 takaisin.