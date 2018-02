Miten pärjäät kuivan sisäilman kanssa – Tässä 7 vinkkiä pahimpaan hätään

Silmät alkavat vuotaa heti, kun tulet ulkoa sisälle, iho kutisee koko ajan, nenä on täynnä karstaa ja hengitystiet tuntuvat kuivilta. Oireet ovat tuttuja monelle suomalaiselle talvella, kun sisäilman kosteus laskee. Erityisesti kuivasta ilmasta kärsivät astmaatikot ja he, joilla on muutenkin kuiva iho.

Tässä 7 vinkkiä, miten kuivan sisäilman kanssa pärjää

1. Hanki luotettava kosteusmittari, joka näyttää, kuinka kuivaa ilma kotonasi on. Talvisaikaan sopivana sisäilman suhteellisena kosteutena pidetään 20-40 prosentin väliin asettuvaa arvoa. Kovilla pakkasilla sisäilman suhteellinen kosteus voi tosin laskea alle 20 prosentin.

Jos sisäilman kosteus nousee yli 45 prosentin voi syynä olla huono ilmanvaihto. Kosteuslukua kannattaa tarkkailla, jos kosteus alkaa tiivistyä ikkunoihin tai pahimmassa tapauksessa talon rakenteisiin.

Kesällä vastaava sisätilan sopiva kosteusluku vaihtelee välillä 50-70 prosenttia. Talvella sisäilma on siis melkein aina kuivaa.

Kosteusmittari AOP

2. Laske jonkin verran kodin lämpötilaa, sillä tarpeettoman korkea huonelämpötila kuivattaa entisestään ilmaa. Suhteellinen kosteus nousee vähän, kun lämpötilaa lasketaan. Talvisin liian lämmin huoneilma voi aiheuttaa ja lisätä hengitysteiden, limakalvojen ja ihon ärsytysoireita sekä heikentää liman poistumista hengitysteistä. Tämä lisää tulehdusriskiä.

3. Osta ilmankostutin, joka kosteuttaa liian kuivaa huoneilmaa. Parhaimpana pidetään kuumaa vettä höyrystävää kostutinta. Se pitää kuitenkin muistaa huoltaa ja puhdistaa säännöllisin väliajoin, etteivät haitalliset mikrobit pääse sisäilmaan ja aiheuta lisäoireita sinulle tai asunnollesi.

4. Kosteuta kasvojen ja vartalon ihoa päivittäin. Voide kannattaa hieroa iholle suihkun jälkeen, kun se on vielä kostea. Näin voide imeytyy parhaiten.

5. Juo paljon vettä, se kosteuttaa kehoa sisältä. Kuivalta tuntuvat suun ja nielun limakalvot saavat kosteutta ja hengittäminenkin helpottuu.

6. Osta apteekista kosteuttavia silmätippoja, jos silmät kutisevat ja valuvat herkästi.

Nenäsumute AOP

7. Hanki apteekista myös kosteuttava nenäsumute, niin hengittäminen helpottuu. Toiset suosivat nenän puhdistuksessa nenäkannua.

Lähteet: Hengitysliitto sekä Allergia-, Iho- ja Astmaliitto. Nettisivustoilta hengitysliitto.fi (siirryt toiseen palveluun) sekä allergia.fi (siirryt toiseen palveluun) löydät enemmän tietoa ja neuvontanumeroita, joihin voit soittaa.